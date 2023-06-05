На месте работала Росгвардия — чем закончилась массовая драка на Юго-Западном

В полиции назначили проверку по поводу массовой драки на Юго-Западном жилмассиве. Как сообщали очевидцы, конфликт возник из-за девушки.
Инцидент произошел 4 июня около 19:30 на территории пляжа Юго-Западного котлована. По словам случайного свидетеля, один из участников драки решил познакомиться с девушкой, это не понравилось ее брату. На родственника сибирячки внезапно накинулась толпа, дать отпор ему помогли другие отдыхающие. В драке, по предварительным данным, приняли участие 12 человек. Сообщали о пострадавшем. На место происшествия приехал экипаж Росгвардии.
— Заявлений, сообщений в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время по выявленной информации в сети Интернет полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности участников конфликта, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС обещали выяснить подробности инцидента. На момент публикации информация так и не поступила.
Накануне в Заельцовском районе произошла массовая драка из-за нападения собаки.