На месте работала Росгвардия — чем закончилась массовая драка на Юго-Западном

В полиции назначили проверку по поводу массовой драки на Юго-Западном жилмассиве. Как сообщали очевидцы, конфликт возник из-за девушки.



Инцидент произошел 4 июня около 19:30 на территории пляжа Юго-Западного котлована. По словам случайного свидетеля, один из участников драки решил познакомиться с девушкой, это не понравилось ее брату. На родственника сибирячки внезапно накинулась толпа, дать отпор ему помогли другие отдыхающие. В драке, по предварительным данным, приняли участие 12 человек. Сообщали о пострадавшем. На место происшествия приехал экипаж Росгвардии.

