Массовая драка в Заельцовском районе попала на видео — полиция начала проверку

Как написал автор поста, драка произошла между хозяином собаки и группой мужчин.

— Четверо людей шли по парку с собакой, отпустили ее и она накинулась на молодых людей. Те, в свою очередь, начали её отгонять. Подбежал пьяный хозяин собаки и кинулся в драку, его уложили. Подошли ещё трое и началась массовая потасовка. Уложенный хозяин собаки взял цепь от поводка собаки и стал ей размахивать. Немного потолкавшись, все успокоились и разошлись, — рассказала автор видео.