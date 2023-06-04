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Массовая драка в Заельцовском районе попала на видео — полиция начала проверку

По словам автора видео, драка началась из-за нападения собаки

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Конфликт попал на видео

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В Новосибирске полиция проверяет информацию о массовой драке в Заельцовском районе. Сообщение об этом конфликте опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Как написал автор поста, драка произошла между хозяином собаки и группой мужчин.

— Четверо людей шли по парку с собакой, отпустили ее и она накинулась на молодых людей. Те, в свою очередь, начали её отгонять. Подбежал пьяный хозяин собаки и кинулся в драку, его уложили. Подошли ещё трое и началась массовая потасовка. Уложенный хозяин собаки взял цепь от поводка собаки и стал ей размахивать. Немного потолкавшись, все успокоились и разошлись, — рассказала автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В полицию после драки не обращались

Видео: Инцидент Новосибирск / «ВКонакте»

Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:

— Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало. Сотрудниками ведомства, по опубликованным сведениям, в СМИ проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также участники конфликта.

Ранее массовая драка произошла в Хилокском микрорайоне. Инцидент попал на видео.

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Массовая дракаКонфликтНовосибирскЗаельцовский район
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