«Дети сказали, что убил мужчина»: на территории школы на Куприна нашли мертвую собаку

— Дети, гуляющие рядом, сказали, что животное убил мужчина с большой чрной гладкошерстной собакой, — указано в сообщении. — Убитая собака бросилась на его собаку, мужчина начал кидать в нее камнями, а потом отошел за забор в кусты и, видимо, выстрелил. Собака пыталась идти, покрутилась, а потом упала.

