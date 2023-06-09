«Дети сказали, что убил мужчина»: на территории школы на Куприна нашли мертвую собаку

Вечером 9 июня в Новосибирске у школы обнаружили тело собаки. Как сообщили в телеграм-канале «
В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. Отметим, на кадрах несколько детей рассказывают об инциденте. Они гуляли вблизи образовательного учреждения.
— Дети, гуляющие рядом, сказали, что животное убил мужчина с большой чрной гладкошерстной собакой, — указано в сообщении. — Убитая собака бросилась на его собаку, мужчина начал кидать в нее камнями, а потом отошел за забор в кусты и, видимо, выстрелил. Собака пыталась идти, покрутилась, а потом упала.
Отмечается, что на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщение об обнаружении животного действительно поступило в ведомство.
— В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и личность лица, причастностного к совершению противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В начале июня в поселке Двуречье Новосибирской области мужчина застрелил пса по кличке Беляш. На место убийства сбежались дети, от которых в поселке и узнали о произошедшем.