Четверо новосибирцев приплыли на остров, выбились из сил и застряли на нем

Четверо новосибирцев решили в жару отдохнуть на острове и не смогли сами вернуться обратно. Инцидент произошел вчера, 5 июня, около 15:00 на пляже Парка культуры «Бугринская роща».
— 4 человека приплыли на остров. Они выбились из сил и попросили помощи в доставке на берег, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
На берег доставили четырех людей в возрасте от 18 до 28 лет. С ними провели профилактическую беседу.
В начале недели следователи начали проверку из-за утонувшей 10-летней девочки в Бердске. Ребенок погиб 3 июня, в субботу, на реке Бердь.