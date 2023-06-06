freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 81.33
eur 87.03
Тема дняВласти взялись за дендропарк в Новосибирске
Все новости
Все новости

Четверо новосибирцев приплыли на остров, выбились из сил и застряли на нем

Пришлось вызывать спасателей

2 317

С молодыми людьми провели профилактическую беседу

Поделиться

Четверо новосибирцев решили в жару отдохнуть на острове и не смогли сами вернуться обратно. Инцидент произошел вчера, 5 июня, около 15:00 на пляже Парка культуры «Бугринская роща».

— 4 человека приплыли на остров. Они выбились из сил и попросили помощи в доставке на берег, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

На берег доставили четырех людей в возрасте от 18 до 28 лет. С ними провели профилактическую беседу.

В начале недели следователи начали проверку из-за утонувшей 10-летней девочки в Бердске. Ребенок погиб 3 июня, в субботу, на реке Бердь.

Спасатели МАССБугринская рощаОбьОстров
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter