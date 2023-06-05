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В Новосибирской области один ребенок утонул, второй пропал на воде — поиски продолжаются

Утонувшего ребенка взрослые оставили без присмотра

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Еще одного ребенка продолжают искать

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В Новосибирской области на прошлой неделе один ребенок утонул, еще один пропал на воде, и его поиски продолжаются. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе региона.

— На водных объектах случилось восемь происшествий: в Бердске, Искитиме, в Барабинском, Искитимском и Коченевском, Тогучинском, Мошковском районах. К сожалению погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Поиски двух человек, в том числе еще одного ребенка, продолжаются, — сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Он назвал и причину гибели ребенка в Бердске.

— Причиной стало оставление его без присмотра взрослых в процессе купания. Место включено в реестр, предупреждающие знаки установлены, — добавил Виктор Орлов.

В каком районе пропал второй ребенок и один взрослый, не сообщается.

В СУ СК РФ по Новосибирской области уточняют информацию о происшествии. В ГУ МЧС по региону обещали рассказать подробности позже.

В конце мая в Новосибирской области водолазы достали из реки тело мужчины — он считался пропавшим.

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