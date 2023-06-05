В Новосибирской области один ребенок утонул, второй пропал на воде — поиски продолжаются

— На водных объектах случилось восемь происшествий: в Бердске, Искитиме, в Барабинском, Искитимском и Коченевском, Тогучинском, Мошковском районах. К сожалению погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Поиски двух человек, в том числе еще одного ребенка, продолжаются, — сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.