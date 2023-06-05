В Новосибирской области один ребенок утонул, второй пропал на воде — поиски продолжаются

В Новосибирской области на прошлой неделе один ребенок утонул, еще один пропал на воде, и его поиски продолжаются. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе региона.
— На водных объектах случилось восемь происшествий: в Бердске, Искитиме, в Барабинском, Искитимском и Коченевском, Тогучинском, Мошковском районах. К сожалению погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Поиски двух человек, в том числе еще одного ребенка, продолжаются, — сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Он назвал и причину гибели ребенка в Бердске.
— Причиной стало оставление его без присмотра взрослых в процессе купания. Место включено в реестр, предупреждающие знаки установлены, — добавил Виктор Орлов.
В каком районе пропал второй ребенок и один взрослый, не сообщается.
В СУ СК РФ по Новосибирской области уточняют информацию о происшествии. В ГУ МЧС по региону обещали рассказать подробности позже.
В конце мая в Новосибирской области водолазы достали из реки тело мужчины — он считался пропавшим.