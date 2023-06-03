Сначала был крик: «Помогите!» В Кировском районе девушка выпала из окна дома — ее сожителя задержали

— Я напротив в доме живу. Курила, стояла на балконе в этот момент. Но было темно и не видно, как она летела. Сначала был просто крик ее: «Помогите!» Потом она просто закричала: «А-а-а-а», — и шлепок громкий о землю. На углу дома стояла компания, парни пошли с фонариками посмотреть, обнаружили ее. Мимо проезжал патруль, ребята закричали, полиция тут же подъехала, — процитировали подписчицу в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».