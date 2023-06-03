Сначала был крик: «Помогите!» В Кировском районе девушка выпала из окна дома — ее сожителя задержали

В Новосибирске ночью 3 июня из окна многоэтажки на улице Палласа, 3 выпала девушка. Как рассказала местная жительница, вечером 2 июня около 23:00 девушка звала на помощь.
— Я напротив в доме живу. Курила, стояла на балконе в этот момент. Но было темно и не видно, как она летела. Сначала был просто крик ее: «Помогите!» Потом она просто закричала: «А-а-а-а», — и шлепок громкий о землю. На углу дома стояла компания, парни пошли с фонариками посмотреть, обнаружили ее. Мимо проезжал патруль, ребята закричали, полиция тут же подъехала, — процитировали подписчицу в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Как добавила местная жительница, скорая помощь приехала через десять минут. Они зафиксировали смерть.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что сожителя погибшей девушки задержали.
— Третьего июня в ночное время в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома по улице Палласа выпала женщина. На место незамедлительно прибыл экипаж полиции, была установлена квартира, из которой женщина выпала. В отдел полиции был доставлен мужчина, проживающий с ней, для выяснения обстоятельств произошедшего. Собранные материалы для дальнейшего разбирательства переданы в Следственный комитет, — рассказали НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе Следственного комитета добавили, что по факту проводится доследственная проверка. Все обстоятельства изучаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В середине мая местный житель упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.