Новосибирец устроил дебош, а затем сел с открытым зонтом на перила балкона: чем это закончилось

В Новосибирске мужчина упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.
Читатель НГС сообщил, что одна из жительниц дома услышала шум и написала об этом в чат дома. Женщина заявила, что мужчина бросил с балкона табуретку, кидался мусором в сотрудников клининга, а потом сел с зонтом на перекладины балкона. Через какое-то время мужчина упал. Судя по кадрам, на место приезжала скорая.
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что мужчина жив. В пресс-службе ГУ МВД региона уточняют подробности происшествия.
В прошлом году новосибирец выпал с