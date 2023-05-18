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Новосибирец устроил дебош, а затем сел с открытым зонтом на перила балкона: чем это закончилось

По предварительной информации, пострадавший выжил

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Инцидент произошел утром

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В Новосибирске мужчина упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.

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По предварительной информации, мужчина остался жив

Видео: читатель НГС

Читатель НГС сообщил, что одна из жительниц дома услышала шум и написала об этом в чат дома. Женщина заявила, что мужчина бросил с балкона табуретку, кидался мусором в сотрудников клининга, а потом сел с зонтом на перекладины балкона. Через какое-то время мужчина упал. Судя по кадрам, на место приезжала скорая.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что мужчина жив. В пресс-службе ГУ МВД региона уточняют подробности происшествия.

В прошлом году новосибирец выпал с 26-го этажа дома на улице Аникина. Мужчина остался жив, несмотря на высоту здания.

Калининский районВыпалПострадавшийПолиция
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