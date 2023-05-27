Над зданием в Дзержинском районе поднялся столб дыма — видео с места

Днем 27 мая в одном из административных зданий Дзержинского райна случился пожар. Над строением поднялся столб дыма — видео с места в редакцию прислал читатель Сергей.
— Опять что-то горит, — описал он ситуацию и добавил, что пожар случился в здании на Трикотажной, 41а. Там находится горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности «Гипроуголь». В организации не ответили на звонки НГС.
НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.
24 мая на улице Станционной вспыхнул автомобиль. Пожар попал на видео.