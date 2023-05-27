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Над зданием в Дзержинском районе поднялся столб дыма — видео с места

Дым видно издалека

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Пожар начался примерно в 12 часов

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Днем 27 мая в одном из административных зданий Дзержинского райна случился пожар. Над строением поднялся столб дыма — видео с места в редакцию прислал читатель Сергей.

— Опять что-то горит, — описал он ситуацию и добавил, что пожар случился в здании на Трикотажной, 41а. Там находится горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности «Гипроуголь». В организации не ответили на звонки НГС.

НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читатель НГС

24 мая на улице Станционной вспыхнул автомобиль. Пожар попал на видео.

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