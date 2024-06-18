Полиция объявила вознаграждение в полмиллиона за информацию о сибиряке — он дважды переехал жену

Ранее сообщалось, что мужчина постоянно избивал супругу из-за ревности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, УМВД по Алтайскому краю











Сотрудники алтайского МВД объявили о вознаграждении за помощь в поисках 48-летнего Владимира Маматова. Мужчина год скрывается от следствия — в июле 2023 года он несколько раз переехал жену на машине. За информацию готовы заплатить полмиллиона рублей.



Приметы: на вид 45–50 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые.

Владимир уже год скрывается от следствия. Присмотритесь к снимку, может, вы встречали этого человека ранее Источник: УМВД по Алтайскому краю











Передвигается на автомобиле УАЗ-37419. Ранее проживал в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края.



1 июля прошлого года Маматов умышленно переехал жену на машине — женщина скончалась на месте. Свидетелем убийства стала мать погибшей. По данным источников АиФ-Алтай, причиной расправы могла стать ревность.



Жена Владимира работала в сельском магазине — покупатели неоднократно замечали на ней следы синяков и побоев. Предполагается, что женщина подала на развод из-за насилия в семье. Маматов объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.



Если вы обладаете информацией о местонахождении преступника, обратитесь по номерам 8 906 945–71–76, 8 (385 2) 397–794, 8 (385–2) 39–73–13, 8 923 168–18–78, 8 (38 552) 2–15–94. Анонимность и вознаграждение в сумме 500 000 рублей гарантируется.



В апреле 2023 года полиция Кузбасса обещала 500 тысяч за информацию о предполагаемом исполнителе убийства предпринимателя Александра Каблова.