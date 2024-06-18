Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист

Дмитрий Дерен адвокат

Можно ли иметь два загранпаспорта, чем отличаются новый и старый образцы и сколько теперь стоит оформить документ — в этой колонке Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











С 1 июля начнут действовать повышенные тарифы на оформление загранпаспорта нового образца: того, что выдается на 10 лет. Осталось всего две недели, чтобы подать документы по старым ценам. Адвокат Дмитрий Дерен рассказал, как проще всего это сделать и почему в некоторых случаях полезно иметь сразу два «загранника». Далее — от первого лица.

Дмитрий Дерен — управляющий партнер коллегии адвокатов «Федерация права».

Почему нужно успеть подать документы на загранпаспорт до 1 июля

Начиная с июля на 20% вырастет госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта — вместо нынешних пяти тысяч рублей придётся заплатить шесть тысяч.

При этом госпошлина за паспорт для ребенка до 14 лет тоже вырастет — с нынешних двух с половиной до трех тысяч рублей.



Как проще всего оформить заграничный паспорт



Можно сделать это через Госуслуги, а также обратившись в МФЦ «Мои документы». Заполняете электронную форму, подаете заявление, на месте фотографируетесь и оплачиваете госпошлину, а взамен получаете справку о принятых документах. В ней указан срок готовности паспорта.



При получении готового паспорта нужно будет пройти процедуру биометрической идентификации — сканируют дактилоскопические узоры на пальцах обеих рук.



Обычный срок изготовления паспорта — месяц.



Можно ли иметь два загранпаспорта

Даже если у вас есть загранпаспорт, можно сделать себе второй. Некоторые страны ограничивают въезд иностранных путешественников за несколько месяцев до истечения срока действия их паспортов: это надо проверять, планируя поездку.

Второй паспорт может быть только биометрическим. Его выдают на 10 лет. Если оформить вторым пятилетний загран, первый аннулируют.

Иметь одновременно два заграничных паспорта допускается, больше — нельзя. В новый паспорт дети не вписываются — ребёнку нужно оформить собственный документ.

Какой паспорт выбрать: обычный или биометрический



У паспортов старого и нового образца одинаковая юридическая сила, но есть отличия. Срок действия: новый — 10 лет, старый — пять лет. Количество страниц. У нового — 46 страниц, у старого — 36.