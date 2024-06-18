«Всё наружу»: Агата Муцениеце снова разделась и продемонстрировала всем подтянутую фигуру

Агата исполнила главную роль в постановке «Абсолютно другая Нага» Источник: agataagata / cravemoscow / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсети откровенный снимок — это кадр из кабаре-шоу «Абсолютно другая Нага» от театра «Крейв», где актриса исполнила главную роль. Муцениеце в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру, появившись в эффектном боди.



Подписчики с энтузиазмом принялись обсуждать стройность и подтянутость актрисы. Часть из них уверена, что кроме красивого тела у Агаты ничего нет, другая сторона отмечает породистую внешность латышки.

Образ вызвал горячие споры и обсуждения среди подписчиков Источник: agataagata / cravemoscow / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— У Агаты нет харизмы, от слова совсем, но тело сделала шикарным. На нервозе скинула, а далее помог спортзал. Сама она ни о чём, — высказалась Людмила.



— Прилучного не смогла удержать с таким телом, — заметила Ирина.



— В Агате есть порода — это не отнять и не купить, а фигура — огонь, — уверяет Маргарита.

— Агата уже не знает, как раздеть себя, — пишет пользователь Сети.

— Мда… Всё наружу. Теперь так модно, видно, — недоумевает Марина.

— А я считаю Агату шедевральной женщиной! И чувствую, что она именно из тех, кто не предаст и не подставит, — защищает кумира Татьяна.

— Видно, что вы вышли из токсичных подавляющих вас отношений, теперь вы настоящая, свободная и огонь в глазах. Расцвели. Так держать! — поддерживает Агату Карина.

«Абсолютно другая Нага» — это философские рассуждения о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе Источник: agataagata / cravemoscow / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Актриса нередко публикует подобные снимки или появляется в полуобнаженном виде в историях социальной сети Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Личная жизнь, как и внешность Агаты Муцениеце, активно обсуждается, аудитория делится на «за» и «против» в войне между бывшими супругами — судебные тяжбы с Прилучным длятся уже не первый год.

