«Надо меньше изображать счастье»: бывшая жена Павла Прилучного заявила, что он не платит алименты

Актеры уже несколько лет не могут мирно разойтись Источник: Agata Muceniece, YouTube / Артём Устюжанин, E1.RU











Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что он не платит алименты. Актриса поделилась, что сейчас у нее большие расходы, она строит баню, чинит автомобиль, а еще тратит деньги на суды.

— Плюс все эти замечательные суды, не забываем. Хороший человек мой бывший муж, — жалуется актриса. — Проиграл суд, нет чтобы с достоинством это принять, наверное, надо помогать, давать деньги на своих же собственных детей, не мне на шубы на «Ролексы». Чисто на детей, чтобы честно было.

Источник: Agata Muceniece, YouTube

Муцениеце говорит, что Прилучный должен обеспечивать достойный уровень жизни детям, такой, какой у них был во время брака. Она считает, что будь на месте бывшего мужа, даже не довела бы ситуацию до суда, а сразу же помогала бы детям. В браке у актеров родились двое детей — сын и дочка.



— Я вижу, как у вас все хорошо с вашей супругой, пупсики. Просто не надо быть злым человеком. Наверное, надо меньше изображать счастье, больше быть счастливым, от этого уйдет и злость, — заключила Муцениеце.

Актриса поделилась, что сейчас она занимается строительством бани, делает внутреннюю отделку средств уходит на это много. Каждый раз приходится платить большие суммы, говорит Муцениеце, при этом газонокоссильщик сломал два фонаря, пришлось покупать новые и вызывать электрика, потому что у актрисы на участке ландшафтная подсветка.

Также звезда пожаловалась, что у ее «Мерседеса» повредились шины, их тоже придется менять, машину она отправила на техническое обслуживание, придется заплатить порядка 200 тысяч рублей. «Порш», по ее словам, тоже состарился, автомобиль надо менять.

Ранее нынешняя жена Прилучного Зепюр Брутян-Прилучная поделилась в социальных сетях кадрами с фотосессии в будуарном стиле. Она облачилась в накидку из страусиных перьев в пудровом оттенке. Под постом Зепюр написала о том, что говорят другие о ней, никак ее не характеризует, но характеризует их. Подписчики предположили, что подобные слова адресованы Муцениеце, они с Прилучным не могут мирно разойтись уже несколько лет.

О проблемах после развода рассказала и певица Пелагея, их общую дочь бывший муж не пустил за границу на отдых в Турцию. Он запретил выезд маленькой девочке, Тася узнала об этом только в аэропорту и заплакала. Певица отмечает, что ее бывший муж — хоккеист Иван Телегин никому не сказал о запрете. Пелагея говорит, что отец виделся с дочкой последний раз год назад, при этом сам живет в Москве.

Подобный поступок бывшего Пелагея связывает с проигранным судом. Недавно суд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребенка.