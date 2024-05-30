«Мы выиграли»: адвокат Пелагеи — о решении суда по алиментам с ее бывшего мужа

Мосгорсуд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребёнка певицы Пелагеи и её бывшего мужа Ивана Телегина. Адвокат артистки Филипп Рябченко объяснил постановление суда, о котором накануне писал НГС .

— Мы суд выиграли. Телегин просил уменьшить алименты, в первой инстанции мы не спорили — суд уменьшил. Подали жалобу, так как написано было некорректно. В суд не пошли и выиграли все равно — настолько слабая у них [представителей Ивана Телегина. — Прим. ред] позиция. Решение об уменьшении алиментов отменили, — уточнил в разговоре с корреспондентом НГС юрист.