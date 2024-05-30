«Мы выиграли»: адвокат Пелагеи — о решении суда по алиментам с ее бывшего мужа

Мосгорсуд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребёнка певицы Пелагеи и её бывшего мужа Ивана Телегина. Адвокат артистки Филипп Рябченко объяснил постановление суда, о котором накануне писал НГС.
— Мы суд выиграли. Телегин просил уменьшить алименты, в первой инстанции мы не спорили — суд уменьшил. Подали жалобу, так как написано было некорректно. В суд не пошли и выиграли все равно — настолько слабая у них [представителей Ивана Телегина. — Прим. ред] позиция. Решение об уменьшении алиментов отменили, — уточнил в разговоре с корреспондентом НГС юрист.
В среду НГС писал, что суд встал на сторону Телегина в вопросе об уменьшении суммы алиментов — это следовало из данных, опубликованных на сайте Мосгорсуда.
— Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, — указано на сайте.
Основанием для решения суда стало «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела».
Такая формулировка на сайте Могорсуда привела к тому, что многие российские СМИ, в том числе федеральные, пришли к такому же выводу, как и у НГС.
Телегин не в первый раз намеревался оспорить сумму алиментов. В 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей супруге, сообщал «РЕН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу суда. Хоккеист добился изменения суммы выплат с 1/4 части дохода до 1/6.
Пелагея вышла замуж за спортсмена в 2016 году, а через семь месяцев у пары родилась дочь Таисия. Спустя три года артистка заявила о разводе.
В январе прошлого года Пелагея сообщила, что выиграла третий суд против Ивана Телегина. Хоккеист пытался отсудить у артистки её квартиру в Москве и часть гонораров, но суд апелляционной инстанции оказался на стороне Пелагеи.
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