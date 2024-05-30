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Развлечения «Мы выиграли»: адвокат Пелагеи — о решении суда по алиментам с ее бывшего мужа

«Мы выиграли»: адвокат Пелагеи — о решении суда по алиментам с ее бывшего мужа

Юрист уточнил детали дела — выяснилось, что суд встал на сторону певицы

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Адвокат уроженки Новосибирска уточнил обстоятельства процесса — суд отменил решение об уменьшении алиментов

Мосгорсуд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребёнка певицы Пелагеи и её бывшего мужа Ивана Телегина. Адвокат артистки Филипп Рябченко объяснил постановление суда, о котором накануне писал НГС.

— Мы суд выиграли. Телегин просил уменьшить алименты, в первой инстанции мы не спорили — суд уменьшил. Подали жалобу, так как написано было некорректно. В суд не пошли и выиграли все равно — настолько слабая у них [представителей Ивана Телегина. — Прим. ред] позиция. Решение об уменьшении алиментов отменили, — уточнил в разговоре с корреспондентом НГС юрист.

В среду НГС писал, что суд встал на сторону Телегина в вопросе об уменьшении суммы алиментов — это следовало из данных, опубликованных на сайте Мосгорсуда.

— Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, — указано на сайте.

Основанием для решения суда стало «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела».

В качестве истца указан Иван Телегин, ответчик — Пелагея

Такая формулировка на сайте Могорсуда привела к тому, что многие российские СМИ, в том числе федеральные, пришли к такому же выводу, как и у НГС.

Телегин не в первый раз намеревался оспорить сумму алиментов. В 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей супруге, сообщал «РЕН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу суда. Хоккеист добился изменения суммы выплат с 1/4 части дохода до 1/6.

Пелагея вышла замуж за спортсмена в 2016 году, а через семь месяцев у пары родилась дочь Таисия. Спустя три года артистка заявила о разводе.

В январе прошлого года Пелагея сообщила, что выиграла третий суд против Ивана Телегина. Хоккеист пытался отсудить у артистки её квартиру в Москве и часть гонораров, но суд апелляционной инстанции оказался на стороне Пелагеи.

В апреле НГС писал, что компанию другой знаменитости из Новосибирска, Славы Марлоу, ликвидируют — мы узнали, с чем это связано.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пелагея Суд Алименты Иван Телегин
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