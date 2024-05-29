Телегин выиграл суд у Пелагеи — хоккеист снова добился изменения решения по алиментам

Бывший супруг певицы из Новосибирска Пелагеи хоккеист Иван Телегин обжаловал размер алиментов. Решение 28 мая опубликовал Мосгорсуд. В карточке дела сказано, что дело поступило в суд 18 апреля.
— Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, — указано на сайте.
Основанием для решения суда стало «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела». Какое именно решение принял суд, пока не сообщается. Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что ещё не получил судебный акт, поэтому не может прокомментировать постановление.
Пелагея вышла замуж за спортсмена в 2016 году, а через семь месяцев у пары родилась дочь Таисия. спустя три года артистка заявила о разводе.
В январе прошлого года Пелагея сообщила, что выиграла третий суд против Ивана Телегина. Хоккеист пытался отсудить у артистки её квартиру в Москве и часть гонораров, но суд апелляционной инстанции оказался на стороне Пелагеи.
Телегин не в первый раз намеревается оспорить сумму алиментов. В 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей супруге, сообщал «РЕН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу суда. Хоккеист добился изменения суммы выплат с 1/4 части дохода до 1/6.
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