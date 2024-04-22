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Культура Компанию Славы Марлоу ликвидируют спустя год с начала работы — с чем связано закрытие

Компанию Славы Марлоу ликвидируют спустя год с начала работы — с чем связано закрытие

Артём Готлиб владел 49% в компании

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Компанию создали под проект, которым занимался Слава

Компания ООО «ЕЕЕ», которой на 49% владеет новосибирский музыкант Слава Марлоу (Артём Готлиб), находится в процессе ликвидации. Информация об этом появилась в карточке организации в сервисе Rusprofile.

«ЕЕЕ» открылась 20 марта 2023 года, её основная деятельность связана с производством фильмов и телевизионных программ. Оставшийся 51% в компании принадлежит Георгию Лоскутову. Руководителем и ликвидатором фирмы числится Владислав Ловейко. Он объяснил журналисту НГС, с чем связано закрытие.

— [Компания] под проект открывалась, шоу закончилось и всё — съёмки были. Мы делали музыкальное шоу. Слава Марлоу там был ведущим, — рассказал собеседник.

Речь идёт о шоу «Гараж», которое музыкант вёл с мая прошлого года — последний выпуск вышел два месяца назад.

Битмейкер и рэпер Артём Готлиб родился в Новосибирске В феврале Telegram-каналы распространяли информацию о том, что Славу Марлоу внесли в некий список «запрещённых артистов». Сам Артём заявил, что «никогда не показывал пример деструктивного поведения».

Ранее НГС писал про другого популярного новосибирца и его бизнесе — выручка компании рэпера Элджея сократилась.

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Новосибирск Слава Марлоу Бизнес
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