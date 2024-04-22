Компанию Славы Марлоу ликвидируют спустя год с начала работы — с чем связано закрытие

Компанию создали под проект, которым занимался Слава Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Компания ООО «ЕЕЕ», которой на 49% владеет новосибирский музыкант Слава Марлоу (Артём Готлиб), находится в процессе ликвидации. Информация об этом появилась в карточке организации в сервисе Rusprofile.



«ЕЕЕ» открылась 20 марта 2023 года, её основная деятельность связана с производством фильмов и телевизионных программ. Оставшийся 51% в компании принадлежит Георгию Лоскутову. Руководителем и ликвидатором фирмы числится Владислав Ловейко. Он объяснил журналисту НГС, с чем связано закрытие.

— [Компания] под проект открывалась, шоу закончилось и всё — съёмки были. Мы делали музыкальное шоу. Слава Марлоу там был ведущим, — рассказал собеседник.

Речь идёт о шоу «Гараж», которое музыкант вёл с мая прошлого года — последний выпуск вышел два месяца назад.

Битмейкер и рэпер Артём Готлиб родился в Новосибирске В феврале Telegram-каналы распространяли информацию о том, что Славу Марлоу внесли в некий список «запрещённых артистов». Сам Артём заявил, что «никогда не показывал пример деструктивного поведения».