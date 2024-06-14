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Стиль и красота обзор Жену Павла Прилучного нарядилась в страусиные перья — за что на нее набросились подписчики

Жену Павла Прилучного нарядилась в страусиные перья — за что на нее набросились подписчики

Актриса сделала к посту с фотографиями подпись, которая вызвала обсуждения

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Зепюр Брутян выложила новые фотографии в Сеть

Жена Павла Прилучного поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии в будуарном стиле — Зепюр Брутян-Прилучная облачилась в накидку из страусиных перьев в пудровом оттенке. Актриса собрала волосы в гладкий пучок и дополнила образ крупными серьгами.

— То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными и пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить, — написала актриса у себя в Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ).

Актриса поделилась своим мнением на тему достоинства

Подписчики Зепюр предположили, что подпись намекает на поведение Агаты Муцениеце, бывшей жены Прилучного, с которой актер не может мирно разойтись несколько лет.

— Зачем? И кому нужно это противопоставление? Ключевое слово «бывшая» и этим все сказано, — высказалась Наталья Шверин.

— Достоинство — не бороться против бывшей жены своего мужа, — написала Елена Рубцова.

— По идее, Зепюр должна быть солидарна с Агатой. Зепюр-то что враждует с посторонним ей человеком? Это дело Павла и его бывшей жены. Павел может таить в себе всё, что угодно по отношению к Агате, но почему-то вместо него это делает Зепюр. Почему она борется против Агаты и ее законных прав в отношении их общих с Павлом детей? Разве Зепюр сама не мать? Разве нет солидарности с женщиной, у которой тоже дети, которая тоже хочет, чтобы отец помогал в финансовом обеспечении детей? — поделилась мнением пользовательница соцсети.

— Зачем постоянно отвечать? И куда вы лезете? Есть дети, и есть родители этих детей, им решать. И желаю вам откладывать заначку, Паша завтра встретит очередную музу и у вас тоже будут проблемы с алиментами. Агата по крайней мере самодостаточна и успешна и себя сама обеспечивает, — высказалась подписчица.

Подписчики Зепюр не поддержали ее

Комментаторы сошлись на том, что вина за ситуацию лежит на Павле Прилучном — актера обвиняют в том, что он не желает платить алименты. В мае он обжаловал решение суда, выразив свое несогласие.

Актриса Мария Шумакова поделилась фотографиями в купальнике после родов — в апреле звезда «Сладкой жизни» стала мамой.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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