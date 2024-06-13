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Развлечения «Мои 79 кг позволяют мне быть сексуальной»: актриса Мария Шумакова после родов показала фото в купальнике

«Мои 79 кг позволяют мне быть сексуальной»: актриса Мария Шумакова после родов показала фото в купальнике

В апреле артистка впервые стала мамой

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Актриса заявила, что не стыдится своих пышных форм

Звезда сериала «Сладкая жизнь» 35-летняя Мария Шумакова опубликовала первое пляжное фото после рождения первенца. В апреле актриса впервые стала мамой, но заверила, что наличие лишних килограммов не делает ее несчастной.

Новосибирская актриса родила сына Леонида от мужа, пиар-менеджера Славы Гусева. Теперь Мария начала постепенно приводить себя в форму, не прибегая к радикальным методам похудения. Шумакова не стала дожидаться, когда ее вес достигнет желаемой отметки, и обнародовала первое после родов фото в купальнике.

— Пляжному фото быть! Ракурс выигрышный, но целлюлит намеренно не замазывала, — заявила артистка.

Сибирячка отметила, что не стыдится своей фигуры, но пока она далека от идеала. Мария рассекретила свой вес и заявила, что несовершенства не должны влиять на ощущение счастья.

— Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека! И точно мои 79 килограммов позволяют мне быть счастливой, красивой, сексуальной. Хотя и каждый ушедший килограмм — моя победа, — отметила актриса.

Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети, где рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео по теме, общалась с подписчиками, иногда просила совет. Так, Шумакова поделилась, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание». Шумакова также рассказала, что на роды она заложила 600–800 тысяч рублей.

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Мария Шумакова Фото в купальнике Новосибирск
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