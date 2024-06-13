«Мои 79 кг позволяют мне быть сексуальной»: актриса Мария Шумакова после родов показала фото в купальнике

Актриса заявила, что не стыдится своих пышных форм Источник: соцсети Мария Шумакова











Звезда сериала «Сладкая жизнь» 35-летняя Мария Шумакова опубликовала первое пляжное фото после рождения первенца. В апреле актриса впервые стала мамой, но заверила, что наличие лишних килограммов не делает ее несчастной.



Новосибирская актриса родила сына Леонида от мужа, пиар-менеджера Славы Гусева. Теперь Мария начала постепенно приводить себя в форму, не прибегая к радикальным методам похудения. Шумакова не стала дожидаться, когда ее вес достигнет желаемой отметки, и обнародовала первое после родов фото в купальнике.



— Пляжному фото быть! Ракурс выигрышный, но целлюлит намеренно не замазывала, — заявила артистка.

Источник: Мария Шумакова

Сибирячка отметила, что не стыдится своей фигуры, но пока она далека от идеала. Мария рассекретила свой вес и заявила, что несовершенства не должны влиять на ощущение счастья.



— Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека! И точно мои 79 килограммов позволяют мне быть счастливой, красивой, сексуальной. Хотя и каждый ушедший килограмм — моя победа, — отметила актриса.

