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Дороги и транспорт Критические повреждения: белый седан слетел с трассы Колывань — Новосибирск и застрял в деревьях — фото

Критические повреждения: белый седан слетел с трассы Колывань — Новосибирск и застрял в деревьях — фото

Очевидцы сообщили, что ни водитель, ни пассажир не пострадали

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12 комментариев
ДТП произошло на трассе Новосибирск — Колывань

На трассе Новосибирск — Колывань произошло ДТП: автомобиль слетел с трассы и врезался в деревья. Судя по фото, транспортное средство получило критические повреждения — кузов серьезно помяло, бампер оторван и валяется отдельно.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, напишите в редакцию НГС.
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— Водитель не справился с управлением. Водитель и пассажир не пострадали, — сообщили очевидцы НГС.

Свидетели пишут, что никто в аварии не пострадал

В ГУ МВД России по Новосибирской области и в областном ГИБДД информацию по поводу аварии уточняют.

Ранее НГС писал о том, что ВАЗ лишился бампера после жесткого ДТП на «Золотой ниве». Пассажиров из салона шестерки доставали очевидцы.

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