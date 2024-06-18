Критические повреждения: белый седан слетел с трассы Колывань — Новосибирск и застрял в деревьях — фото

ДТП произошло на трассе Новосибирск — Колывань Источник: читатели НГС











На трассе Новосибирск — Колывань произошло ДТП: автомобиль слетел с трассы и врезался в деревья. Судя по фото, транспортное средство получило критические повреждения — кузов серьезно помяло, бампер оторван и валяется отдельно.

— Водитель не справился с управлением. Водитель и пассажир не пострадали, — сообщили очевидцы НГС.



Свидетели пишут, что никто в аварии не пострадал Источник: читатели НГС











В ГУ МВД России по Новосибирской области и в областном ГИБДД информацию по поводу аварии уточняют.



Ранее НГС писал о том, что ВАЗ лишился бампера после жесткого ДТП на «Золотой ниве». Пассажиров из салона шестерки доставали очевидцы.

