ОПГ из щебня и асфальта: внедорожник, дом и прибыльный бизнес для дочери — как чиновник получил миллионы за госконтракты

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Силовики распутывают коррупционную сеть в дорожной отрасли

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Константин Громенко угодил в громкий коррупционный скандал с рекордными суммами взяток

Спустя трое суток пребывания в изоляторе временного содержания заместитель главного дорожника Новосибирской области Константин Громенко отправился в СИЗО. Обвинения в его адрес звучат более чем масштабно: на протяжении 8 лет, по версии силовиков, Громенко получал взятки от предпринимателей, занятых в дорожной отрасли. Страшно представить, но сумма принятых им подношений, по предварительным подсчетам, может превышать 100 миллионов рублей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов узнал, почему силовики называют Константина Громенко членом ОПГ, в чем именно его обвиняют и как, по версии следствия, он пытался легализовать огромную кучу денег.

Арест со второй попытки

Заместителя главы Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Константина Громенко задержали аккурат после празднования Дня России — 13 июня. По уже сложившейся традиции, информация об операции силовиков просочилась раньше подготовленных официальных сообщений. Когда задержание чиновника приобрело статус неоспоримого факта, в Следственном комитете выдали несколько общих фраз о сути обвинения.

По версии следствия, в период с 2015-го по 2023 годы Константин Громенко получал взятки от двух предпринимателей за «содействие при заключении контрактов и общее покровительство коммерческих организаций». Другими словами, замглавы ТУАДа предъявили тесное сотрудничество с бизнесменами, которых он якобы обеспечивал выгодными господрядами, приносившими миллионную прибыль.

Константина Громенко отправили в СИЗО со второй попытки

Первую попытку отправить высокопоставленного дорожника в изолятор следователи предприняли 14 июня, но судья Центрального суда Руслан Фролов посчитал, что доказательств причастности чиновника к взяткам недостаточно, и дал силовикам ещё 72 часа на сбор улик. Спустя трое суток, 17 июня, новая попытка заключить Константина Громенко под стражу увенчалась успехом: ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.

Кто давал и сколько

Предполагаемых взяткодателей в деле замглавы ТУАД двое. Первый — директор компании «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко. Его задержали ещё 7 мая, обвинив в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, Сидоренко, участвуя в оснащении пунктов весового контроля в Новосибирской области, вместо чешских весоизмерительных модулей установил российско-китайские «самоделки». Сегодня в деле Сидоренко три преступных эпизода, суммарный ущерб по делу оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИТС-Сибирь» было зарегистрировано в 2015 году и практически сразу стало выигрывать солидные госконтракты. Учредитель компании — Сергей Волосов, директор — Олег Сидоренко. За всё время своего существования компания выиграла тендеры на общую сумму более 785 миллионов рублей. По итогам 2023 года выручка компании зафиксирована на уровне 446,3 миллиона рублей, прибыль — 29,3 миллиона рублей.
Сергей Волосов также владеет «Метроком-Н» — компанией, которая занимается ремонтом дорог в Новосибирской области. Руководит организацией Александр Станиславович Бубенщиков. Человек с точно таким же ФИО также числится исполнительным директором Маслянинского ДРСУ. Общая сумма заключенных госконтрактов «Метроком-Н» превышает 1,1 миллиарда рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 192,8 миллиона рублей, прибыль — 9,7 миллиона рублей.

Защита бизнесмена настаивала, что обвинения в мошенничестве поспешны, поскольку в деле на тот момент не было даже заключения экспертов, которые смогли бы оценить происхождение и работоспособность спорных модулей. Но спустя месяц Олегу Сидоренко предъявили ещё одно суровое обвинение.

Силовики полагают, что успешные бизнес-проекты «ИТС-Сибирь» — это в том числе заслуга замглавы ТУАД, организации, которая заказывала установку и оборудование пунктов весового контроля. По версии следствия, покровительство со стороны Константина Громенко принесло компании солидную прибыль, но предприниматели в долгу не остались. Источник НГС, знакомый с обвинением, отметил, что в 2018 году руководство «ИТС-Сибирь» приобрело автомобиль BMW X5 за 4,4 миллиона рублей и передало его в безвозмездное пользование супруге чиновника.

Защита Олега Сидоренко настаивает на его невиновности

Еще один предприниматель, сотрудничавший с замглавы ТУАД по той же схеме, — директор компании «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков. Его организация давно и плодотворно взаимодействует с региональным дорожным теруправлением: за всё время «Гис-Эксперт» поучаствовала в 89 госконтрактах на сумму свыше 1 миллиарда рублей. 50 из этих контрактов заключены с ТУАД Новосибирской области на общую сумму более 807 миллионов рублей. Силовики уверены, что финансовый успех компании тоже отчасти зависел от Константина Громенко.

ООО «Гис-Эксперт» принадлежит Сергею Просекову (72%), Эдуарду Каурову (24%) и гендиректору компании Андрею Казакову (4%). Выручка компании за прошлый год составила 221 миллион рублей, чистая прибыль — 138 миллионов.

Взамен «ГИС-Эксперт» совместно с «ИТС-Сибирь» якобы приобрели земельный участок в поселке «Восход», сообща построили на нём дом и зарегистрировали на дочь Константина Громенко. Более того, в период с 2021 по 2024 годы «ИТС-Сибирь» выплатила родственнице чиновника 6 миллионов рублей за якобы аренду этого дома.

Самой крупной попыткой легализации взяток силовики называют учреждение компании «Дорожно-транспортные системы». По словам источника НГС, организацию изначально учредили Олег Сидоренко и Андрей Казаков, но впоследствии 100-процентную долю в компании предприниматели передали всё той же дочери Константина Громенко.

ООО «Дорожно-транспортные системы» зарегистрировано в 2019 году. Единственный учредитель — Громенко Анна Константиновна. Компания занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, получает госконтракты Управлений автодорог разных регионов России — всего на сумму более 685 миллионов рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 244 миллионов рублей, прибыль — более 125 миллионов рублей.

Андрей Казаков, по версии следствия, заплатил десятки миллионов рублей ради процветания своего бизнеса

— В период с 2019 по 2023 годы ей как единственному учредителю перечислено дивидендов на общую сумму 96,7 миллиона рублей. В дальнейшем часть денег была передана её отцу, — подчеркнул источник НГС.

Андрея Казакова суд отправил в следственный изолятор ещё 14 июня, а Олег Сидоренко продолжает находиться под домашним арестом — обоим предъявлены обвинения в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) в особо крупном размере. Вместе с Константином Громенко они по материалам дела проходят как «организованная группа».

Адвокат Константина Громенко на звонки корреспондента НГС не ответил.

Урок не усвоил

Примечательно, что в период, когда, по версии следствия, замглавы ТУАД активно брал взятки, непосредственный руководитель Теруправления стал фигурантом громкого скандала: в декабре 2020 года Михаила Чуманова задержали. По версии следствия, он получил взятку в 5,1 миллиона рублей от представителей коммерческих организаций. За эти деньги чиновник обещал дорожным фирмам свое покровительство: помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).

Еще одним фигурантом громкого скандала стал бывший замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий, который якобы обеспечивал покровительство Чуманова как член правительства. В частности, за способствование финансированию по государственным контрактам для выполнения планов. Обоих сегодня продолжают судить в Железнодорожном суде.

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ТУАД Взятки Задержание Суд Арест
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