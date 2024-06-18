«Трамваи не знают, как ехать»: ливень затопил пути на Мичурина — видео

Вот такое утреннее препятствие Источник: читатель НГС











В Новосибирске из-за грозы затопило трамвайные пути. Ливень обрушился на город сегодня, 18 июня, около 08:50. Из-за него дороги и тротуары превратились в реки.



— Перекресток улиц Мичурина и Писарева. Трамваи не знают как ехать, — отметил читатель НГС.

Он прислал видео в редакцию НГС, где видно, что пути почти полностью затоплены.

Источник: читатель НГС

По данным ЦУГАЭТ, трамваи на минимальной скорости сейчас уже преодолевают затопленный участок.

Трамваю № 13 было непросто сегодня Источник: ЦУГАЭТ











Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на дорогах Новосибирска.



Град сегодня тоже был замечен в городе.