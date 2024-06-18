«Трамваи не знают, как ехать»: ливень затопил пути на Мичурина — видео

В Новосибирске из-за грозы затопило трамвайные пути. Ливень обрушился на город сегодня, 18 июня, около 08:50. Из-за него дороги и тротуары превратились в реки.
— Перекресток улиц Мичурина и Писарева. Трамваи не знают как ехать, — отметил читатель НГС.
Он прислал видео в редакцию НГС, где видно, что пути почти полностью затоплены.
По данным ЦУГАЭТ, трамваи на минимальной скорости сейчас уже преодолевают затопленный участок.
Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на дорогах Новосибирска.
Град сегодня тоже был замечен в городе.
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