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Дороги и транспорт «Трамваи не знают, как ехать»: ливень затопил пути на Мичурина — видео

«Трамваи не знают, как ехать»: ливень затопил пути на Мичурина — видео

Погода внесла свои коррективы в движение общественного транспорта

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Вот такое утреннее препятствие

В Новосибирске из-за грозы затопило трамвайные пути. Ливень обрушился на город сегодня, 18 июня, около 08:50. Из-за него дороги и тротуары превратились в реки.

— Перекресток улиц Мичурина и Писарева. Трамваи не знают как ехать, — отметил читатель НГС.

Он прислал видео в редакцию НГС, где видно, что пути почти полностью затоплены.

По данным ЦУГАЭТ, трамваи на минимальной скорости сейчас уже преодолевают затопленный участок.

Трамваю № 13 было непросто сегодня

Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на дорогах Новосибирска.

Град сегодня тоже был замечен в городе.

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