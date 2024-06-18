ВКС России получили партию бомбардировщиков Су-34, которые изготовили в Новосибирске

Cу-34 проходит испытания перед отправкой Источник: ПАО «ОАК» / Telegram











Новосибирский авиационный завод им. Чкалова поставил Минобороны России новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ПАО «ОАК».

— Авиационные предприятия «Ростеха» продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России, — цитирует канал компании первого заместителя гендиректора Госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.

Сколько именно истребителей было поставлено, не сообщается.

Серийное производство бомбардировщиков Су-34 ведется с 90-х годов прошлого века Источник: ПАО «ОАК» / Telegram











В ОАК также сообщили, что в Новосибирске на завод по выпуску самолетов с начала года уже было принято более 600 новых работников.

Серийное производство бомбардировщиков Су-34 с 90-х годов прошлого века ведется на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова — одном из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Сейчас предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит ГК «Ростех», сообщается на сайте корпорации. Завод находится в Дзержинском районе Новосибирска.

