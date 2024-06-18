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Развлечения Для кого-то это смерть, а для некоторых просто болезнь: новосибирская ведьма Елена Голунова — об опасности подкладов

Для кого-то это смерть, а для некоторых просто болезнь: новосибирская ведьма Елена Голунова — об опасности подкладов

По словам экстрасенса, подкладом может быть любая вещь

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Сибирячка поделилась опытом, как защититься от подклада

Елена Голунова, новосибирская ведьма и финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», опубликовала подкаст, в котором рассказала об опасности подкладов, о том как они влияют на людей, а также как от них можно защититься.

— Подклад — это дополнение к какой-то черной магической работе, это своего рода усилитель вреда. Он может быть хоть в каком виде: хоть сыпучий материал, жидкий, каких только не бывает. Всё зависит от цели и задачи, — объяснила Голунова.

Как отметила сибирская ведьма, человек может даже и не понять, что подаренная ему вещь является подкладом.

— Вот соберут вам деньги на день рождения. Все по рублю собрались и в конвертик положили, а одна купюра в этом конвертике — это опасная вещь. То есть на нее переложили болячки, забор вашей удачи, какую-то вот такую вот нехорошую вещь. С этими деньгами вы это забрали на себя, — привела пример экстрасенс.

По словам Голуновой, подклады могут действовать по-разному на людей, если для кого-то он может вылиться в болезнь, то для некоторых он может обернуться смертью.

— Я вам пример приведу. Ко мне тетка приходила, у нее знакомая была, которой под дверь просто бросили палочку, отломанную от обыкновенного веника. И она эту палочку нашла, она ее зацепила голыми руками. В итоге женщина умерла через сутки. Ей не поставили диагноз. А другому мужчине сделали порчу на смерть, а она на него не подействовала, немалую роль играет иммунитет и в целом здоровье человека, — объяснила ясновидящая.

Также сибирская ведьма рассказала, как правильно избавиться от подкладов. По ее словам, подозрительные вещи нельзя трогать голыми руками, чтобы еще больше не набрать на себя негатива.

— Одели перчаточки, взяли пакетик: всё, что вы подозрительного увидели, вы туда сложили. А дальше этот мешочек завязали и прикопали. Земля всё съест, аннулирует всё, — объяснила экстрасенс.

Ранее Елена Глунова рассказала об опасности приворотов и страшных случаях из собственной практики.

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