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Мой дом подробности Мой дом — моя крепость: чем обернётся новый закон о защите себя и своих близких при нападении — мнения адвокатов

Мой дом — моя крепость: чем обернётся новый закон о защите себя и своих близких при нападении — мнения адвокатов

В современном законодательстве грань между допустимой самообороной и ее превышением очень тонкая

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Количество оправдательных приговоров за убийство и увечья при превышении необходимой самообороны в России составляет 1,3%

В Госдуму внесли законопроект, который, по замыслу авторов, должен возвести в норму права европейский постулат: «мой дом — моя крепость». Депутаты сетуют, что сейчас нападающий находится в более выигрышном положении, чем защищающий свою жизнь, — именно это они и хотят исправить. Сегодня оправдательных приговоров за убийство при превышении пределов самообороны катастрофически мало на фоне обвинительных. При этом опрошенные НГС эксперты не скрывают скепсиса по поводу законопроекта, намекая на популизм, и предлагают менять не закон, а его правоприменение. Подробности — в обзоре НГС.

Суть законопроекта

17 июня на рассмотрение Государственной думы внесли законопроект о пределах самообороны при проникновении в жилище. Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм канале.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 37 УК — «Необходимая оборона». По их мнению, сейчас обороняющийся человек по закону находится не в таком выгодном положении, как нападающий. Депутаты предлагают это исправить и превратить поговорку «мой дом — моя крепость» в норму права.

— Предлагается не считать превышение пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица на его жилище, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта подчеркивают: он должен не только закрепить право граждан защищать себя и имущество при незаконном проникновении, но и переломить сложившуюся судебную практику в их пользу.

«Правоприменение нужно менять, а не закон»

По мнению председателя Новосибирской городской коллегии адвокатов Александра Баляна, законопроект пытается разрешить важную и многократно перезревшую проблему: обеспечить право граждан на самостоятельную защиту своих жизни и имущества в стенах их домов. Существующая полицейская и судебная практика явно направлена против и так немногих, готовых лично защищать свой дом и семью. При этом Балян считает текст законопроекта несовершенным.

— Сам по себе предложенный Ярославом Ниловым путь решения проблемы выглядит спорным, особенно в части защиты имущества. Отмена принципа соразмерности насилия опасности посягательства — опасный путь, и мы рискуем получить вместо сотен спорно осуждённых тысячи реально искалеченных или убитых, в том числе в обычных соседских склоках. Сейчас не времена Русской Правды или Законов Хаммурапи (Русская Правда — сборник правовых норм Киевской Руси; Законы Хаммурапи — свод законов старовавилонского периода, созданный при царе Хаммурапи в 1750-х годах до н. э. — Прим. ред.), и сам текст законопроекта представляется мне явным техническим упрощением в попытке избежать трудной и рискованной работы: исправления полицейской и судебной практики применения уже существующих норм уголовного закона, — считает адвокат.

Александр Балян убежден, что если плохо получается применить нынешнюю конфигурацию статьи о пределах самообороны, вряд ли лучше будет применяться закон попроще.

— Возможно, выглядит, будто это просто PR-повод, но вероятность его принятия в текущей обстановке — немалая. В случае принятия я ожидаю сперва волну пересмотров состоявшихся приговоров и прекращений имеющихся уголовных дел со ссылкой на новую норму закона. На фоне этого — рост числа искалеченных и убитых (особенно в сельской местности) с отказами в уголовном преследовании «домашних бойцов». А как будет применяться дальше — жизнь покажет, — рассуждает адвокат.

По мнению адвоката Дениса Садовского, хуже законопроект (если он станет законом) точно не сделает. Но и чего-то радикального от него ждать не стоит.

— Предлагаемая поправка в ст.37 УК РФ, по сути, реализует существующую во многих странах доктрину «мой дом — моя крепость». В целом, это можно расценить как позитивную тенденцию. Нынешняя конструкция статьи 37 уголовного кодекса достаточно разумна и действует уже двадцать лет, но совершенство закона, к сожалению, с лихвой «компенсируется» правоприменительной практикой, — говорит Садовский.

Если хотите избежать судимости за защиту своей жизни, ознакомьтесь с инструкцией о том, как избежать самого нападения. Как говорил Лао-Цзы: «Лучшая битва — та, которая не состоялась»

Адвокат приводит в пример резонансное дело новосибирского физика Валентина Докутовича, которого он защищал. Мужчина пытался прогнать пьяную компанию, которая ночью ломилась в закрытый магазин его отца и требовала продать им алкоголь. Он сделал им замечание и сказал, что магазин не работает, но это не отрезвило граждан. Они загнали Валентина Докутовича на участок его дома, несмотря на несколько предупредительных выстрелов в воздух. Конфликт закончился гибелью одного из нападавших: он получил пулю из карабина.

— Как формулировалось обвинение: «на почве внезапно возникших неприязненных отношений у Докутовича возник умысел на убийство». Конечно, они возникнут, эти неприязненные отношения: тебя загнали на крыльцо собственного дома, угрожают и ведут себя неадекватно. И дальше выясняется, что, по мнению стороны обвинения, после четырех предупредительных выстрелов в воздух нужно было не три выстрела в агрессора делать, а два. Или вообще «по ногам надо было стрелять». И все в таком духе, — говорит Денис Садовский. — Это хорошо обсуждать на диване, но в момент возникновения ситуации необходимой обороны времени для таких рассуждений и анализа ситуации нет. То есть любой самый прекрасный закон о самообороне может быть «компенсирован» правоприменением. Главное — в этом направлении поменять подход правоприменительной практики.

В августе 2023 года суд признал Валентина Докутовича невиновным в убийстве, но прокуратура подала на это решение апелляцию. Оправдательный приговор отменили, дело с 25 июня заново рассмотрит уже суд присяжных.

1,3% оправдательных приговоров

Если вы убили человека защищаясь и попали под уголовное дело об убийстве при превышении пределов самообороны, скорее всего, вы отправитесь в тюрьму вне зависимости от обстоятельств. Об этом красноречиво свидетельствует статистика Верховного суда РФ.

В 2021 году на 428 обвинительных приговоров по статье 108 УК пришёлся лишь один оправдательный. В 2022 — два на 214.

Если нападавший не погиб, а получил увечья, то вам светит статья 114 УК «Причинение тяжкого или среднего вреда при превышении необходимой самообороны». В 2021 году по ней не оправдали ни одного человека, осудили — 418. На 246 обвинительных приговоров в 2022 году пришлось семь оправдательных.

После знакомства с этой статистикой может пропасть всякое желание защищать себя и близких от хулиганов

Самым ярким примером в Новосибирске безусловно стало дело Виктора Ганчара. Помощник машиниста отдыхал после ночной смены, когда в его квартиру вломился пьяный незнакомец — дверь ему открыла дочь Ганчара.

Незваный гость схватил девочку за руку, она позвала отца на помощь, и между мужчинами завязалась драка. Во время потасовки Виктор Ганчар вытолкнул визитёра и нанёс ему пару ударов кулаком. Смерть нападавшего — неоднократно судимого — наступила от разрыва печени. Виктору назначили семь лет колонии строгого режима. Лишь после общественного резонанса и митингов в защиту мужчины Генпрокуратура постановила пересмотреть дело. Как писала «Российская газета», приговор отменили. Впоследствии дело закрыли за истечением сроков давности, но год в колонии мужчина провёл.

Ранее тренер по самообороне объяснил, что делать, когда к вам пристают на улице или в транспорте.

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