Под Новосибирском расстреляли буйного посетителя магазина — почему оправдали хозяина ружья: версии сторон

Убийство во время самообороны — штука очень спорная. А не было ли превышения этой самой обороны? А нельзя ли было избежать вообще крайних мер? Предсказать итог решения таких дел в суде сложно по разным причинам. Многое зависит не только от квалификации судей, но и от профессионализма представителей сторон. Одно из таких дел — его разбирал суд присяжных — убийство ночного посетителя сельского магазина в поселке Ложок в окрестностях Новосибирска в ноябре 2021 года. В мае 2023 года стрелявшего оправдали. Но потерпевшая сторона и гособвинитель обжаловали решение. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал позиции адвокатов обеих сторон.
Что случилось
25 ноября 2021 года поздно вечером двое посетителей пришли в магазин поселка «Семейная сказка», находящегося недалеко от Ложка. Хотели купить алкоголь, но магазин уже закрылся, и они начали долбиться в запертые двери. Из частного дома, пристроенного к магазину, вышел сын хозяина торговой точки Валентин Докутович, чтобы разобраться с поздними посетителями. Вышел с карабином «Сайга». Стрелял сначала в воздух, но компания не ушла, и конфликт продолжился. В результате погиб один из пришедших — Илья Струц.
Изначально действия стрелявшего в СК по НСО оценивали по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
Дело разбирал суд присяжных.
«Это было умышленное убийство»
Адвокат Ольга Ковалёва — представитель потерпевшей Елены Струц, матери погибшего. В разговоре с журналистом замечает, что майское судебное решение — еще не финал истории.
— Мы этот приговор обжалуем: потерпевшие подали апелляционную жалобу, государственный обвинитель тоже обжалует. Приговор — явно незаконный, поскольку Докутович на сегодняшний день оправдан за непричастностью к совершению данного преступления. В то же время сам Докутович свою причастность не отрицает, то есть факт убийства он признает, но лишь отрицает умышленное убийство, — поясняет Ковалёва (по уголовному закону РФ есть только одно убийство — умышленное причинение смерти человеку, квалификация при этом может быть разная, но умысел должен быть везде. Другие преступления, повлекшие в конечном счете смерть человека, убийством называть нельзя. — Прим. ред.).
По словам адвоката, у стрелявшего не было никаких оснований и поводов обороняться, поскольку как такового преступного посягательства у поздних посетителей магазина не было.
— Наш потерпевший был достаточно уравновешенным человеком с положительными характеристиками. Он был доброжелательный. Никто не говорил, что он был конфликтный. Не было у него в характеристике таких моментов, чтобы он с кем-то конфликтовал или дрался. Ребенок у него маленький был: он тогда только недавно женился, — рассказывает про убитого адвокат.
Ольга Ковалёва считает ситуацию с судебным вердиктом абсурдной. Стрелявший, получается, не виновен и в убийстве, и не имеет отношения к убийству, совершенному в процессе обороны от преступных посягательств. По словам Ковалёвой, значит надо устанавливать иное лицо, ведь человек же был застрелен.
«Это была необходимая оборона»
Адвокат оправданного Денис Садовский сообщил журналисту НГС, что эмоции из доводов стороны обвинения он комментировать вообще не хотел бы. Но при этом удивленно заметил, что основной довод апелляционной жалобы в том, что он (Садовский. — Прим. ред.) довел до присяжных следующую информацию: потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
— Я, кстати говоря, довел эту информацию до присяжных с разрешения председательствующего судьи. Но они (другая сторона. — Прим. ред.) посчитали, что защита таким образом якобы сознательно формировала у присяжных предубеждение против потерпевшего. И то, что я про рост потерпевшего рассказал: у него он метр девяносто два. Но объективно состояние сильного опьянения подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, — заявил Садовский. — На мой взгляд, это имеет прямое отношение к делу, поскольку подтверждает как его (Струца. — Прим. ред.) неадекватность, так и природу неадекватности. Позиция защиты в том, что это была именно необходимая оборона, — подчеркнул Садовский.
Как проходил конфликт. Версия адвоката Ольги Ковалёвой:
— Потерпевшие пришли в магазин, перепутав время его работы. Вход находится со стороны улицы, с противоположной стороны — дом Докутовича. Эта территория доступна для всех: это — общественное место. Они, перепутав время, начали стучать в дверь, чтобы выяснить, почему магазин закрылся. У них не было намерений ни грабить, ни взламывать дверь этого магазина, ни каких-либо других противоправных действий совершать. У них не было при себе ни оружия, ни каких-либо предметов. То есть это два молодых человека, которые просто стучали в дверь. Они посчитали, что сельские магазины иногда изнутри закрываются и, возможно, его откроют и продадут им пиво.
Докутович, увидев в камеру видеонаблюдения, что молодые люди стучат в дверь магазина, посчитал, что единственный способ как-то решить ситуацию — взять карабин. Это охотничье оружие, которое не предназначено для самообороны. Он заряжает его девятью патронами и выходит на разборки. Выходит на улицу — в общественное место — и начинает сразу же стрелять в воздух. У нас допрошены свидетели по делу: он несколько раз стрелял в воздух. Кричал, ругался, стрелял в воздух. Люди попрятались в ванных комнатах, попрятали своих детей… Таким образом Докутович наводил порядок, скажем так. По-другому тут не назовешь, так как ему ничего не угрожало.
В конечном итоге завязался конфликт: молодые люди были возмущены, что магазин закрыт раньше времени, а тут еще вышел какой-то человек и стреляет. Напомню, что карабин — оружие, предназначенное для охоты или для спортивной стрельбы, он не предназначен для самообороны. Применять его для самообороны можно только в том случае, если твоей жизни или здоровью явно что-то угрожает. Докутович его в принципе брать не имел права и выходить с ним на улицу. То есть в тот момент, когда он карабин берет и заряжает патроны, его жизни и здоровью явно же ничего не угрожает.
В процессе конфликта он как будто специально заманивал ребят на территорию своего дома. И когда они зашли на территорию, прилегающую к дому, он выстрелил. Но на тот момент ему также ничего не угрожало: это были два безоружных парня, один из которых стоял на входе на придомовую территорию. Это просто был словесный конфликт. Кроме того, Докутович направлял на Струца оружие в упор, а за его спиной стоял отец. Если бы жизни и здоровью что-то угрожало, ничто не мешало отцу вызвать полицию. Можно было вообще не выходить и не брать с собой такое опасное оружие, а просто позвонить в полицию. Еще раз уточню: это происходит не на территории дома, не в его дворе. Это не к нему в дом ломятся. Там не была огорожена эта часть территории забором… Они беспрепятственно туда прошли: не было такого, что вот — ограда, а они бы открыли калитку, дверь, ворота или еще что-то. Просто шли-шли и в процессе конфликта беспрепятственно туда вошли.
Но в конечном итоге он стреляет. Два выстрела были в спину. И смертельный выстрел был именно в спину. Эксперт нам пояснила, что человек в этот момент либо уходил, либо падал, либо уже лежал. Что еще раз говорит: на тот момент, когда Докутович стрелял, ему явно ничего не угрожало: потерпевший находился к нему спиной. Это такая мнимая самооборона.
Как проходил конфликт. Версия адвоката Дениса Садовского:
— Вечер. Отец моему доверителю говорит, что кто-то долбится в дверь дома. А было уже около одиннадцати ночи. У них сельский магазин, которым владеет его (Валентина Докутовича. — Прим. ред.) отец. А сам он — физик-ядерщик, жил с отцом в одном доме. Вход в жилую часть дома у них с другой стороны от магазина. Посмотрели по приложению на телефоне, видят, что стоят два парня: один — на перилах и раскачивает вывеску. А так как стены сибитовые, то все удары слышны. Тогда мой доверитель взял зарегистрированное ружье, потому что это глухая сельская местность, и вышел со двора. Ну и видит картину: один отрывает вывеску, а второй стоит на перилах. Тогда он говорит: «Что вы делаете?» А они: «Нам пиво надо». А он: «Никто вам пиво не будет продавать, идите домой». Дальше начались оскорбления. И гости начали двигаться в его сторону.
Тогда он (Докутович. — Прим. ред.) чувствует угрожающую ситуацию и делает предупредительный выстрел в воздух. После этого начинает двигаться в сторону своего дома, а гости — за ним. На улице он еще раз остановился, выстрелил в воздух и крикнул: «Вызывайте полицию!» Потом он дошел до ворот своего дома и сделал еще один предупредительный выстрел: «Не подходите!» А они идут к нему. Далее — забежал к себе во двор и остановился возле своей машины. Они забегают в его двор, на что он говорит: «Ребята, уходите отсюда!» Начинается конфликт, мат-перемат и крайне оскорбительные для мужчины выражения в его адрес. В общем, очень некрасиво себя ведут.
Дальше выходит отец моего доверителя. Мой доверитель кричит: «Отец, вызывай полицию!» А эти (поздние посетители. — Прим. ред.) говорят, мол, сейчас отберем у тебя ружье. А мой говорит: «Не подходи, буду стрелять». И вроде бы всё уже стало успокаиваться, как потерпевший с угрозами дергается в сторону моего доверителя, на что он делает четвертый предупредительный выстрел в воздух. И уже направляет карабин «Сайга» в сторону потерпевшего. Потерпевший дергается в его сторону, пытаясь выхватить ружье, и, соответственно, получает три выстрела. Три выстрела, потому что это — карабин: нажимаешь на курок, и всё вылетает быстро. Ну и три раза попал в потерпевшего. После чего тот ушел назад к воротам и только там умер. То есть примерно метров семь прошел назад от места стрельбы.
В начале мая НГС рассказал о жителе села Толмачево, который расстрелял незваных гостей, ворвавшихся к нему во двор и избивших хозяев дома.