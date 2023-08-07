Под Новосибирском расстреляли буйного посетителя магазина — почему оправдали хозяина ружья: версии сторон

В конечном итоге завязался конфликт: молодые люди были возмущены, что магазин закрыт раньше времени, а тут еще вышел какой-то человек и стреляет. Напомню, что карабин — оружие, предназначенное для охоты или для спортивной стрельбы, он не предназначен для самообороны. Применять его для самообороны можно только в том случае, если твоей жизни или здоровью явно что-то угрожает. Докутович его в принципе брать не имел права и выходить с ним на улицу. То есть в тот момент, когда он карабин берет и заряжает патроны, его жизни и здоровью явно же ничего не угрожает.



В процессе конфликта он как будто специально заманивал ребят на территорию своего дома. И когда они зашли на территорию, прилегающую к дому, он выстрелил. Но на тот момент ему также ничего не угрожало: это были два безоружных парня, один из которых стоял на входе на придомовую территорию. Это просто был словесный конфликт. Кроме того, Докутович направлял на Струца оружие в упор, а за его спиной стоял отец. Если бы жизни и здоровью что-то угрожало, ничто не мешало отцу вызвать полицию. Можно было вообще не выходить и не брать с собой такое опасное оружие, а просто позвонить в полицию. Еще раз уточню: это происходит не на территории дома, не в его дворе. Это не к нему в дом ломятся. Там не была огорожена эта часть территории забором… Они беспрепятственно туда прошли: не было такого, что вот — ограда, а они бы открыли калитку, дверь, ворота или еще что-то. Просто шли-шли и в процессе конфликта беспрепятственно туда вошли.

