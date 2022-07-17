«Почувствовала руку на ягодицах»: четыре откровенные истории сибирячек о домогательствах незнакомцев

Линда призналась, что она доверчивый человек и не ожидала подобного. Мужчину она не запомнила.

Оксана (имя изменено)

— Я шла вечером к подруге примерно в 22:00 мимо Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), мне навстречу ехал мужчина на велике. Помню, что он был нерусской национальности и странно себя вел. Я отошла подальше, чтобы он проехал, но он приблизился вплотную ко мне и ущипнул за грудь. После этого инцидента я не хожу одна ночью, — сообщила девушка.

Также девушка поделилась, что через месяц на том же маршруте произошел подобный случай.