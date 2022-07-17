«Почувствовала руку на ягодицах»: четыре откровенные истории сибирячек о домогательствах незнакомцев

Многие девушки разного возраста сталкиваются с незнакомцами, которые намеренно дотрагиваются до них. Их можно встретить на улице, в общественном транспорте, в многолюдных и малолюдных местах. Незнакомцы могут гладить, трогать, хватать девушек за интимные части тела. Некоторые делают вид, что прикасаются случайно, в людном вагоне метро в час пик, а некоторые открыто хватают на улице. Свои истории о домогательствах сибирячки рассказали журналисту НГС, а тренер по самообороне дал совет как себя вести в подобной ситуации.
Линда
— Мне было 15 лет. В тесном вагоне метро я почувствовала чужую руку на своих ягодицах. Я не могла пошевелиться, потому что было страшно. Стеснялась закричать в людном вагоне, чтобы спугнуть извращенца, и даже не могла рассказать кому-нибудь об этом. Только через время понимаешь, что твоей вины в этом нет, и если бы такое произошло сейчас, то я могла бы дать отпор. Самое страшное, что большинство женщин в моем окружении подвергались подобным домогательствам, — рассказала свою историю девушка.
Линда призналась, что она доверчивый человек и не ожидала подобного. Мужчину она не запомнила.
Оксана (имя изменено)
— Я шла вечером к подруге примерно в 22:00 мимо Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), мне навстречу ехал мужчина на велике. Помню, что он был нерусской национальности и странно себя вел. Я отошла подальше, чтобы он проехал, но он приблизился вплотную ко мне и ущипнул за грудь. После этого инцидента я не хожу одна ночью, — сообщила девушка.
Также девушка поделилась, что через месяц на том же маршруте произошел подобный случай.
— Ехала в автобусе, когда подъехали к остановке метро «Заельцовская», я начала выходить. Ко мне резко прижался мужчина нерусской национальности, я пыталась его оттолкнуть — била, но он как будто лег на меня всем весом. Только потом я поняла, что он украл у меня только что купленный телефон, — рассказала девушка.
Анастасия
— Это произошло 4 июля возле цирка. Я шла и разговаривала по телефону, в какой-то момент поняла, что за мной кто-то идет. Начала идти быстрее, мужчина за мной тоже ускорил шаг, тогда я побежала. Оказалось, что он бежал к своему другу, который стоял впереди. В этот момент я немного успокоилась, но через пару секунд он схватил меня за промежность, даже не за попу. В первые секунды я ничего не поняла, обернулась, а он уже убежал. Мужчина был похож на того, кто мог сделать подобное: был пьян и странно одет, — поделилась историей девушка.
Анастасия после этого случая обратилась к прохожим и указала на извращенца. Девушку предложили проводить до дома, но она не смогла довериться незнакомым людям. Она долго плакала, не знала, как себя вести и что делать. Анастасия позвонила мужу, который встретил ее, а также купила перцовый баллончик для самозащиты.
Дарья
— Я заходила в вагон на станции «Площадь Ленина», сзади подошел мужчина и встал близко. Он начал распускать руки, сначала случайно, потом активно: поглаживал, прикасался. Я повернулась, сказала ему, чтобы он держал руки при себе, и отошла подальше. На замечания мужчина не отреагировал, он сделал вид, что обращаются не к нему, — поделилась своей историей Дарья.
Когда девушка обсудила произошедшее с коллегами, то оказалось, что с двумя из них произошла такая же ситуация. Дарья после этого встречала мужчину несколько раз и делала замечания, когда он приставал к другим. Однако мужчина после замечания не отходит, не прячет лицо и делает вид, что говорят не ему.
«Идеальная реакция — уверенное поведение»: комментарий инструктора по самообороне
Павел Зуев — директор Новосибирского тренинг-центра крав-мага рассказал НГС о правилах самообороны, которые могут помочь девушкам защитить себя от приставаний, но многое зависит от характера, поведения и установок девушек. Мы рассматривали идеальный вариант развития событий, когда девушка уверена в себе и готова защищаться.
Шеф-инструктор рассказал, что в Америке проводили исследование о том, как насильник выбирает жертву. Мужчина приближается к девушке близко, касается бедра и по ее реакции понимает, будет ли девушка его жертвой или нет. Если женщина смущалась, паниковала, начинала бояться, то становилась жертвой. Женщина, которая демонстрировала неприязнь и уверенное поведение, жертвой не становилась, преступник отказывался от нападения.
— Если мы говорим о приставаниях в общественном транспорте, то действует такой же принцип. Идеальная реакция — уверенное поведение. Девушке необходимо продемонстрировать нежелание того, чтобы действия продолжались, проявить характер. Как только мужчина прикасается — мгновенно среагировать и сказать строгим, уверенным голосом: «Руки убери», — советует тренер.
Подобного рода ситуации требуют от женщин жесткости, харизмы и проявления характера. Необходимо показать уверенность, заявить о том, что подобные действия вам неприятны. Кроме того, важно привлечь внимание окружающих к происходящему.
— Мы выделяем 8 стратегий поведения человека в зависимости от обстоятельств. Угрожающее поведение — одна из стратегий. В ней необходимо продемонстрировать нападающему, что вас трогать не надо, — поделился Павел.
Как рассказал тренер, если девушка проявляет активные действия, но при этом не кричит, не дает пощечины, то, скорее всего, мужчина откажется от своих намерений.
— Важную роль играет уверенность. Если девушка смущается, зажимается, реагирует тихо, то неадекватный мужчина может решить, что ей нравятся прикосновения, — сообщил инструктор.
Если же нападающий находится в состоянии алкогольного или наркотического поведения, то кроме вышеперечисленного необходимо попытаться удалиться и обратиться к людям вокруг.
— Самый страшный вариант, если девушка сделала замечание, а мужчина попытался ударить. Здесь без специальных навыков не обойтись. В такой ситуации помогут тренировки по самообороне — элементарные навыки, чтобы защитить себя, чтобы вам не нанесли вред, — отметил Павел.
В каждом случае важно оценивать ситуацию вокруг и учитывать все факторы. Как рассказал тренер, для каждой ситуации существует своя тактика поведения. Когда мужчина преследует девушку, а вокруг никого, то надо понимать, есть ли возможность убежать и, если есть, то куда, во что девушка одета: каблуки и юбка или кроссовки и джинсы.
— Бежать надо туда, где безопасно, есть люди и можно привлечь внимание. Был случай: вечером на пустынной улице девушку преследовал мужчина. Рядом был железный забор, а между ним и землей — небольшое расстояние. Девушка проползла под забором, а мужчина не смог. Она использовала стратегию контролируемого отхода, тем самым удалившись от него, — поделился Павел Зуев.
Павел рассказал, что во время тренировок по самообороне девушки учат специальные команды, например «стоять», «шаг назад», а также алгоритмы поведения в разных ситуациях. Никогда нельзя забывать про бдительность, можно попробовать изменить направление, чтобы понять, за вами ли идет мужчина или нет.
— Девушка в начале лета шла по улице после тренировки. Она заметила, что мужчина долгое время идет по противоположному тротуару. Она, чтобы понять, идет ли мужчина за ней, изменила направление, он перешел дорогу и начал преследование. Тогда девушка развернулась, жестко и громко стала говорить команды. Однако совершила ошибку, подпустила его близко — мужчина схватил ее за руку. Но она вырвалась и продолжала говорить команды. После ее уверенных слов он отказался от своих намерений и ушел, — рассказал историю Павел.
Тренер добавил, что застенчивые девушки считают, что если они будут говорить команды, то станет только хуже. Но на тренировках они начинают понимать, что могут сделать всё, главное — внутреннее желание и стремление.
— Важно не бояться привлечь внимание, потому что люди, которые совершают подобные действия, боятся, что их заметят. При привлечении внимания насильник отказывается от своих намерений, потому что он боится быть пойманным, — отметил тренер.
Таким образом, уверенность в себе играет ключевую роль во время защиты от домогательств. Необходимо проявлять активную позицию, четко заявлять о том, что вам не нравятся подобные действия, громко и уверенно произносить команды. Быть бдительными, не бояться привлечь внимание, а также оценивать ситуацию с разных сторон и понимать, как себя можно повести.
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