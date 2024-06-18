Падение цен на нефть, как в позднем СССР, страшнее, чем доллар за 200. Финансисты рассказали о главных опасностях валютного рынка

Волгоградцы в панике из-за санкций Московской биржи Источник: Евгений Вдовин / 116.RU











Уже неделю как российский валютный рынок лихорадит. США выдвинули новые санкции. Московская биржа приостановила торги доллара США, евро и гонконгского доллара. На фоне всеобщей паники люди скупают доллары, боясь, что он вот-вот станет стоить по 200 рублей за штуку. В свою очередь, финансисты и экономисты ждут от происходящего совершенно других последствий. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

«Всё идет по плану»

Профессор Бельских предполагает, что всё идет по плану Источник: Игорь Бельских











По мнению доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ Георгия Плеханова Игоря Бельских, первыми под удар попадут экспортеры и импортеры, что для конечного потребителя скажется на ценах, связанных с импортными товарами.

— Это ведущие мировые валюты, курс которых до санкций формировался на Московской бирже, — говорит Игорь Бельских. — Торги не останавливают. Их отменяют из-за санкций. И в данном случае Мосбиржа — это была единственная биржевая площадка в стране, где можно было свободно в неограниченном количестве продать доллары и евро. Сейчас такой площадки нет. Как будет формироваться цена на курс валюты, неизвестно — механизм ценообразования сломан.

Всё идет по плану — рублевое пространство укрепляется. экономист Игорь Бельских

Доктор Бельских считает, что план государственной экономики заключается в том, чтобы полностью убрать доллар и евро из российского рынка.



— План реализуется практически на 100%, — поясняет профессор. — Валюта дорожает. Люди в панике формируют ажиотажный спрос на валюту. В итоге она дорожает в наличной форме. Но Центральный банк нас успокаивает, говоря, что всё будет по-прежнему. И если 97% мировой экономики живет и работает в долларовом и европространстве, то теперь больше 3% будут работать вне этих валют. Это главная опасность состоявшегося события. В любом случае это усиление санкционного давления. Я уверен, что финансовые власти преодолеют эти испытания. Ведь они нам говорили, что они к этому готовы.

«Покупают идиоты... И продают тоже они»

Сергей Хестанов рекомендует не бежать в обменники сломя голову Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, в свою очередь, напоминает, что санкционные ограничения касаются только биржевых торгов валютой на Московской бирже. При этом во всём мире большая часть торговых валют происходит на внебиржевом рынке.



— Некоторые внебиржевые площадки тоже находятся на бирже, — поясняет Сергей Хестанов. — Но юридически торги называются внебиржевыми. Примерно через неделю торги валюты переместятся с формально биржевой площадки на внебиржевые. Часть из них могут быть, в общем-то, на бирже, но сам характер торгов будет называться внебиржевой. Всё вернется на круги своя, как только психологический фактор сойдет на нет. Это неделя, может, две. Какой экономике разница, по каким правилам идут валютные торги? По биржевым или внебиржевым?

Будут трения, беспокойства и сложности. Но всё устаканится. финансовый аналитик Сергей Хестанов

Опасения обывателя, что вот-вот за доллар будут просить 200 рублей, возникают, по мнению Сергея Хестанова, каждый раз, когда возникают даже малейшие потрясения. Тогда сразу начинается психологическая паника, позволяющая нажиться обменным пунктам:

— По городу начинают бегать финансово-испуганные идиоты. Владельцы обменных пунктов сразу ставят огромную цену на продажу на случай, если идиот решил купить валюту. И так же сразу понижает цену на покупку валюты, если идиот решает валюту продать, — иронизирует Сергей Хестанов. — Вспомните, что при любых негативных новостях такого типа поведение со стороны обменных пунктов всегда повторяется. Я с 90-х годов такое помню, со времен, когда только разрешили обменные пункты. Это называется «психологическая реакция участников рынка». Потом пыль оседает. Приходит понимание, что на самом деле произошло, и всё успокаивается. Поэтому шума много, но реальный негатив достаточно умерен. Да, это, конечно, событие, которое позитивным назвать нельзя. Но негативные последствия этого события довольно небольшие.

Валюта никуда не денется. Ее так же можно будет покупать и продавать в банках России Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Финансовый аналитик предполагает, что после событий на Мосбирже вырастет спред — разница между ценой покупки и продажи, а также вырастет инфляция.



— В биржевых торгах спред — сотые доли процентов. Станет десятые доли процентов. На фоне колебаний рыночной конъюнктуры, которая за день пару процентов может быть, это несущественно, — говорит Сергей Хестанов. — Для экономики важнее объемы и цены экспорта. Несмотря на все перипетии, объемы экспорта нефти из России с 1922 года не сильно меняются. Рыночные колебания пока относительно стабильны.



Валюту, по словам Сергея Хестанова, можно будет также купить в любом физическом и онлайн-банке. Происходящее никак не затронет финансовые учреждения. Единственно, что, пока рынок взбудораженный, лучше ничего не делать и подождать.



— Все биржевые торговли валюты происходят строго безналичными, — объясняет финансовый аналитик. — Поэтому наличную валюту это не затрагивает никак, от слова совсем.

Сергей Хестанов советует переживать за нефть, а не за валюту Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Для экономиста реальную опасность представляет то, что осенью страны ОПЕК+ могут уменьшить уменьшат темпы сокращения добычи нефти.

— Это теоретически может снизить цену на нефть. Вот это радикально более важная вещь по сравнению с тем решением, которое было принято 12 июня, — предупреждает Сергей Хестанов. — Важно понимать, что разные факторы влияют по-разному. Есть факторы, которые шумные. О них сильно говорят, но они реально не особенно важны. Есть факторы наоборот, которые относительно привлекают мало внимания, но на практике они важны.