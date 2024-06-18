«Много денег похоронили»: сибирячка бросила пост топ-менеджера, чтобы одевать женщин в красивое белье — его шьют в Новосибирске

Небольшой магазин белья открылся на Ленина Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Решиться открыть свой бизнес сможет не каждый: страх прогореть, потерять все свои деньги и ошибиться часто демотивируют. Ангелина Толстых тоже долго боялась что-то начать, но мечтала и составляла планы. На то, чтобы открыть свой небольшой магазин белья, у девушки ушел год, она продавала белье онлайн и шила коллекции. За это время бизнес не начал окупаться, и все деньги до сих пор уходят обратно в производство. Как предпринимательница не разочаровывается, почему она превратила бизнес в семейный и сколько денег нужно, чтобы начать свое дело, — в материале НГС.

«Я планировала в стол»

Ангелина начала создавать бизнес, когда её сын пошел в первый класс Источник: из личного архива Ангелины Толстых











Небольшой магазинчик Be Nakеd открылся на Ленина в конце апреля. 34-летняя Ангелина Толстых шла к этому много лет — всю взрослую жизнь она мечтала о своем бизнесе. Сейчас у нее есть своя команда и бренд нижнего белья, который производят полностью в Новосибирске. Уже больше года они занимаются пошивом.



Ангелина долгое время работала топ-менеджером в коммерческой компании. Она помогала своему начальнику с ведением бизнеса, изучала, как и что устроено. Но ей всегда хотелось большего. Первое время свои идеи девушка предлагала начальнику — он её поддерживал не всегда, но многому научил. В декрете она стала задумываться о том, чтобы уволиться и наконец воплотить мечту в жизнь.

— Страхов полно и было, и есть, конечно. Я об этом думала долго, много разных идей появлялось, я планировала в стол: скидывала подруге картинки, какое хочу пространство, какая будет упаковка. У меня подружка даже говорила: «Ты уже столько всего придумала, начинай». Я не чувствовала себя готовой, но поддержка, помощь близких помогли поверить в себя, — вспоминает Ангелина.

Владелица магазина проанализировала тенденции, посмотрела, чего не хватает на рынке, и подумала, чем ей самой интересно заниматься. Нижнее белье своим направлением она выбрала по двум причинам. Во-первых, это не сезонные продажи, как, например, пуховики или летняя одежда. А, во-вторых, девушку всегда восхищала эстетика женского тела.

— Я в свое время фотографировала женщин, и фотографии были о раскрепощении, женственные фотографии, часто «ню». Я считаю, что все женщины прекрасны по-своему, просто не каждая в себе это видит и замечает, — рассуждает предпринимательница. — Мне очень нравится, когда женщина любой комплекции может увидеть свою роскошь, — это видно по глазам, это чувствуется.

Белье полностью создается в Новосибирске — от дизайна до пошива Источник: из личного архива Ангелины Толстых











Ангелина решила начать отшивать белье. Идеи дизайна у нее накопились свои, и она нашла конструктора, которая помогла перенести все задумки на лекала, правильно сконструировать. Первый договори на пошив сибирячка заключила с фирмой из Екатеринбурга — в Новосибирске такой возможности несколько лет назад не было.



— Мы там много денег похоронили, травмирующий опыт был, — признается владелица бренда. — Контрактное производство — это иногда хорошо, так как не ты вкладываешься в организацию. Но там есть свои нюансы. Есть определенная очередность, все может затянуться по срокам. Очень сложно отслеживать качество. Даже в своем городе нужно разбираться. Ты будешь контролировать все, проверять качество, а недостатки только по факту встретишь. Еще хуже, если их встретит покупатель, потому что ты уже отвечаешь здесь своим именем, своим брендом, и, конечно, хочешь, чтобы никаких перепадов не было.

Помимо бюстгальтеров бренд производит сорочки и боди Источник: из личного архива Ангелины Толстых











Девушка несколько раз ездила на производство в Екатеринбург, но в какой-то момент поняла, что это слишком невыгодно, и решила наладить свое. Ангелина наняла четыре швеи с опытом пошива белья — каждая из них занимается одним проектом от начала до конца.



— Сначала мы отшивали просто образцы какие-то, потом пробовали, мерили на разных девушках, на моделях, чтобы понимать. Нижнее белье — это очень сложная ниша. Один образец прекрасно сел на девушке-модели, а когда начали просто мерить на своих подружках, поняли, что кому-то лямки не те, кому-то объем. Стали разные модификации делать. Это был очень длительный процесс до того, как первая модель вышла на продажу, — рассказала сибирячка.

Некоторые позиции появляются по просьбам покупательниц Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Отшивать белье начали в мае прошлого года, а продавать — только в декабре. Ангелина много внимания уделяет выбору ткани и сразу приняла решение, что в Китае закупать ее не будет, хотя и признает, что хорошую можно найти и там. Просто из Китая сложно закупить небольшие объемы, а для маленького производства это получается экономически невыгодно.



Российский рынок тканей Ангелина тоже отмела. Она отметила, что сетка, которую используют в некотором белье, в России есть, и она хорошая, но вот с кружевом — проблемы. А сибирячка хотела использовать именно кружево. Тогда она стала искать ткани в Европе, и сегодня их доставляют оттуда, хотя на это требуется время. Тканями Ангелина занимается сама — пока не может это кому-то доверить — и по фотографии уже может понять, подойдет ли материал для белья.

Доставка, проверка качества, за которую отвечает отдельный человек, отшив — все это делает процесс создания конечного продукта длительным.

— Мы пока еще маленькие, мы растем. Но это особенное чувство, когда видишь девушек, которым нравится. Это маленькое производство, маленький магазин, и есть у покупателей некоторые опасения, смущения. Но когда видишь, что начинают примерять, что покупают — это дает вдохновение, — отмечает Ангелина

«Думала, что уволюсь и буду с ребенком»

Ангелина работает вместе со своей мамой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ангелина признается, что не справилась бы сама без поддержки семьи. Муж девушки по образованию маркетолог — он помогал делать брошюры, оформлять магазин. Но больше всего помогает поддержка в повседневных делах: в последний год вся жизнь сибирячки завязана на бизнесе, и часто она не успевает сделать какие-то домашние дела.



— Я очень много времени проводила на прошлой работе и думала, что когда я уволюсь и открою бизнес, то буду больше времени проводить с семьей, с ребенком. В результате все совсем не так, я все время здесь, — смеется Ангелина.

Но самую ощутимую для бизнеса поддержку девушка получила от своей мамы, Светланы, которая стала её бизнес-парнером. Светлана занимается финансовыми вопросами магазина, работает продавцом в офлайн-магазине и вместе с Ангелиной участвует во всех процессах. У женщины в прошлом был свой бизнес и сейчас её опыт помогает в магазине белья.

Женщины говорят, что очень разные по характеру, и их обязанности идеально распределись, они дополняют друг друга. Ангелина сосредоточена на производстве — ей это интереснее. Она часто уходит в идеи, что-то придумывает. А Светлана — тот человек, который может спустить девушку с небес на землю.

— Есть идея, есть красивая задумка, но посмотрели по тканям — выходит очень дорого. Вижу, как она в общем чате с конструктором просит что-то узнать, и понимаю, что цена будет заоблачной. Я говорю: «Стоп, давайте это остановим пока. Давайте пока вот то, вот это мы сделаем», — рассказывает Светлана.



Мать и дочь заранее обговорили свои обязанности, чтобы потом не возникали претензии друг к другу. Ангелина признается, что ей комфортно работать с родным человеком.

— Я бизнесом занималась раньше, но такого партнера у меня никогда не было. У нас взгляды совпадают, если даже где-то мы немножко спорим: у меня, понятно, немножко устаревшие, у нее — более прогрессивные, — добавила Светлана.



«Это такая идейная история»

На производстве работают четыре швеи Источник: из личного архива Ангелины Толстых











Создание нового белья начинается с идеи. Иногда Ангелина видит какой-то материал и понимает, что он будет хорошо смотреться с чем-то другим. Она дает задачу конструктору, показывает материалы, а та смотрит технические особенности ткани, подойдут ли они друг другу и для белья. Если все хорошо, то белье начинают отшивать.



Иногда идеи приходят из оценки ситуации на рынке: Ангелина смотрит, что сейчас модно, и какой-то цвет или тенденции может внедрить в свою коллекцию. Идеи предлагают и сами покупательницы. Например, после разговора с приходящими в магазин людьми появилось белье с мягкими чашечками, а сейчас создатели разрабатывают белье без косточек.

— Мы изначально знали, что это не будет базовое белье. Красивое белье — интереснее. И я считаю, что его не надо беречь специально для особого случая: каждый день может быть особенным. Не стоит отказывать себе, можно носить не просто комфортное, а эстетически красивое белье. И очень хочется, чтобы белье было не просто красивым, чтобы оно было удобным, комфортным, — объяснила Ангелина.

У Ангелины со Светланой есть модели, которые остаются на стадии проекта месяцами. Например, очень красивый проект боди, но каждый раз, когда его шьют, что-то идет не так: то в нем оказывается невозможно сесть, то оно не держит грудь, а когда сделали так, чтобы грудь держалась, оказалось нечем дышать. Застежка может оказаться неудобной и царапать кожу. А так как белье прилегает к телу, важно, чтобы никакой шов или фурнитура не царапали. Все приходится доводить до идеала.

Юридическими и бухгалтерскими делами занимаются нанятые специалисты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Аудитория у красивого белья не такая широкая. И хотя Ангелина со Светланой пытаются держать цены так, чтобы они были в средней ценовой категории, для некоторых трусики за 1,5 тысячи рублей и бюстгальтер за 3,5 тысячи могут оказаться слишком дорогими. Ангелина говорит, что стоимость такого белья может быть и намного выше.



— Очень хочется, чтобы это было доступно для людей, но производство в России — это сложно. У нас не дешевое производство, это не фабричный Китай. И зарплату хочется дать достойную всем, и удержаться в цене, — объясняет Ангелина. — Мы понимаем, что здесь заработать можно, но очень-очень мало — скорее, это такая, идейная история. Мы за идею, за красоту. Нужно понимать, что если мы покупаем российское производство, оно не может быть дешевым.

При этом девушка не хочет поднимать цены на белье: ей хочется, чтобы оно оставалось хоть немного доступным. Красивое белье, по мнению Анеглины, может, и не видно большому количеству людей, но его может купить женщина, которая себя любит. И у нее меняется взгляд, осанка. Некоторые покупательницы приходят за покупками, чтобы порадовать мужчин. Часто заходят и пары.

— Мужчина может сразу сказать: например, синее точно не надо, давай красное, давай черное — и его партнерша уже начинает подбирать, — добавляет Ангелина.

«Пока есть возможность»

Пока всю прибыль владельцы вкладывают обратно в производство Источник: из личного архива Ангелины Толстых











В свой бизнес Ангелина вложила миллион рублей, ей помог муж. И до сих пор в производство и магазин приходится вкладывать все деньги, которые они зарабатывают. Ангелина признается, что дала себе три года, чтобы выйти хоть на какой-то уровень прибыли, а пока прошел только один.

— Я понимаю, что в нынешних реалиях бизнес не строится за полгода и даже за год. Есть, конечно, такие сферы, которые достаточно быстро выстреливают, но я думаю, что это не тот случай, поэтому нужно сделать максимальное усилие. Я понимаю, где у нас просадка. Понимаю, что чего-то не хватает, — говорит девушка.

Первыми ее покупателями стали друзья и знакомые, потом знакомые знакомых. Ангелина говорит, что для малого бизнеса «сарафанное радио» очень важно. Как-то в магазин пришла девушка, знакомая которой купила у Ангелины боди. Подруги сидели в баре и девушка в боди получила комплимент — другая тоже захотела себе что-то подобное.

После того как все знакомые, которые хотели купить белье, купили его, начался спад. Тогда Ангелина начала вкладываться в рекламу и маркетинг — появилась новая статья расходов.

— Пока есть возможность, силы, пока это будет приносить радость, пока я буду видеть, что к нам приходят клиенты, получают удовольствие, покупают и возвращаются, я буду продолжать, — говорит Ангелина.

Несмотря на недавнее открытие офлайн-магазина она планирует развивать онлайн-продажи. Девушка хочет расшириться аудиторию и сделать покупку доступной не только для новосибирцев.

— Пандемия показала, что онлайн — это двигатель продаж. В любом случае, отметать это нельзя, поэтому мы будем пробовать еще онлайн, выходить на широкий рынок, а потом расширяться. Больше ассортимент, больше помещений, более комфортные, примерочные, — мечтает сибирячка.

Ангелина надеется, что в какой-то момент Be Nakеd станет пространством, где могут проходить встречи, лекции и мастер-классы. Куда будут приходить психологи или сексологи с выступлениями и дискуссиями.

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