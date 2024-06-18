Местные теснят: столичный «О`Кей» закрывает гипермаркет в Новосибирске — кто займёт его место

Сеть «О`Кей» сократится наполовину Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Гипермаркет сети «О`Кей» в торговом центре «Малинка» работает последний месяц. Магазин стал очередной торговой точкой, попавшей под сокращение, которое компания начала ещё в прошлом году. Причиной решения стала стагнация самого формата крупных магазинов, которую эксперты отмечают уже не первый год. Это не помешало, однако, занять освободившееся помещение новосибирскому проекту. Подробности узнал Стас Соколов.

У торгового центра «Малинка» на улице Дуси Ковальчук давняя непростая история. Первой, кто переоборудовал под торговлю одно из зданий мясокомбината (существенно увеличив его в размерах), была красноярская компания «АЛПИ». Но ритейлер довольно быстро разорился, и корпус бывшего двухуровневого гипермаркета не один год стоял полупустым. Сначала его назвали «Мозаикой», потом, после смены собственника в 2013 году, переименовали в «Малинку». Ещё долго здесь пустовала часть помещений, а якорный арендатор — магазин «О`Кей» — поначалу был существенно меньше гипермаркета в ТРЦ «Аура».

Первый гипермаркет по этом адресу принадлежал сети «Алпи» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сейчас «Малинка» выглядит достаточно успешно для ТЦ районного значения. Обозреватель НГС обнаружил только два незанятых помещения: в подвале и на втором этаже. Среди арендаторов здесь «Детский Мир», магазин одежды «СИН» (бывший Sinsey), детский развлекательный центр «Весёлый остров». Да и сам «О`Кей» в последние годы работает в своём полноценном формате, занимая большую часть первого этажа.

Тем не менее, как сообщили в администрации «Малинки», гипермаркет «О`Кей» работает здесь последний месяц и после 15 июля должен быть закрыт.

Закрывающийся магазин в размере и ассортименте не уступает более известному гипермаркету в ТРЦ «Аура» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Как сообщили в «Малинке», его место займёт магазин новосибирской сети «Быстроном», для которой новый объект станет 12-м в Новосибирске. Кроме того, у «Быстронома» есть ещё торговые точки в Бердске и Искитиме.

В «Быстрономе» на вопрос об открытии магазина в «Малинке», ответили, что «пока не могут это подтвердить». В пресс-службе «О`Кей» на запрос НГС не ответили. Эта торговая сеть никогда не отличалась бурными темпами развития, но и внезапных закрытий магазинов за ней тоже не водилось.

«Быстроном» свой предпоследний по счету магазин открыл в Новосибирске в конце 2019 года. Но новосибирская сеть пусть медленно, но росла. «О`Кей» же, открыв в 2013 году в «Малинке» свой второй магазин в Новосибирске, в развитии фактически остановился.

Гипермаркеты «О`Кей» оказались менее эффективны, чем дискаунтеры Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом в европейской части России компания довольно активно расширялась. По данным собственного отчёта сети, на конец 2023 года общее количество её магазинов по сравнению с декабрём 2022 года выросло почти на 9%. Правда, рост этот был обеспечен не гипермаркетами, а дискаунтерами «Да!» (в Новосибирске их нет). Сеть же гипермаркетов сократилась на два объекта.

Основная причина, по которой компания закрывает свои гипермаркеты, содержится в отчёте компании, опубликованном в начале этого года. Чистая розничная выручка гипермаркетов компании в четвёртом квартале 2023 года выросла на том же количестве магазинов по сравнению с четвёртым кварталом 2022 года всего на 0,3% — при том, что трафик (то есть количество людей, которые приходят в гипермаркет) вырос на 6,3%. У дискаунтеров ситуация куда лучше: там выручка увеличилась на 5,7%, хотя трафик вырос всего на 1,1%.

Это значит, что эффективность торговли у дискаунтеров растёт, а у гипермаркетов — наоборот, падает. При этом гипермаркет как любой крупный объект сам по себе обходится дороже (обогрев, освещение, уборка, охрана и т.д.).

Сеть «Да!» до Сибири пока не дошла Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Подобного рода тенденцию ритейлеры отмечают давно. Построив крупные сети магазинов среднего и мелкого форматов, ритейлеры смогли предложить в них товары по ценам не выше, чем у гипермаркетов. И часть покупателей утратили мотивацию делать в гипермаркете покупки — даже если они уже приехали туда за какими-то товарами, отсутствующими в близлежащей «Пятерочке» или «Магните». Просто базовый набор товаров можно купить в магазинах у дома или вообще заказать через доставку.



Именно поэтому ритейлер за прошедший год открыл 26 новых дискаунтеров, доведя из общее количество до 220. Правда, все они пока расположены в центральной части России (Москва, Подмосковье, а так же Тверская, Тульская, Рязанская области и т.д.). Так что появления «Да!» в Новосибирске ждать пока не стоит.

На то, как выглядят магазины сети «Да!» и других проектов дискаунтеров, можно посмотреть в репортаже обозревателя НГС.