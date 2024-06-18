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Происшествия Банкиры выявили новую схему мошенничества: жертвы — новосибирцы с ипотекой

Банкиры выявили новую схему мошенничества: жертвы — новосибирцы с ипотекой

Злоумышленники выспрашивают у клиентов банков личные данные

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Мошенники пугают людей долгами по ипотеке

Мошенники стали запугивать новосибирцев просрочкой по ипотеке. Такую схему обмана зафиксировали специалисты банка ВТБ.

— Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить СНИЛС и коды из СМС. И уже с этой информацией могут получить доступ в личный кабинет Госуслуг, а затем в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов, — сообщили в пресс-службе банка.

В новой схеме мошенники звонят на мобильный и представляются работниками банка. Они говорят жертвам, что те просрочили ипотечный кредит. Если человек сообщает, что у него нет ипотеки, аферисты кладут трубки. Если ипотека есть, то несмотря на возражения мошенники убеждают людей, что долг есть и призывают срочно решить вопрос. Также они утверждают, что сведения о просрочке есть в бюро кредитных историй.

Если вы сталкивались с подобной мошеннической схемой, напишите об этом корреспонденту НГС: nastasya.medvedeva@sholding.ru.
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Далее злоумышленники просят назвать номер СНИЛС и код, который поступает в СМС. Получив их, входят на Госуслуги и в личные кабинеты онлайн-банков. Уже там они оформляют кредиты и снимают деньги с счетов. При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на растерянность жертвы.

— К выплатам по ипотеке люди обычно относятся очень ответственно. Попавшийся на удочку человек может потерять сбережения или оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Нужно внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими, — говорит Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Ранее НГС писал о том, что сибирячка потеряла 70 тысяч, столкнувшись с особо изощренными мошенниками. Девушку побудили перейти по QR-коду якобы на сайт банка, прислав его хитрым способом.

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Мошенники Ипотека Обман Деньги
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