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Религия обзор Троицкая родительская суббота в 2024 году: приметы, традиции и как правильно поминать умерших

Троицкая родительская суббота в 2024 году: приметы, традиции и как правильно поминать умерших

Накануне праздника Троицы есть важный день, о котором не стоит забывать

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Троицкая суббота — день, специально отведенный для почитания памяти умерших. И у него есть свои традиции, правила и порядки

В году насчитывается несколько родительских суббот, но Троицкая суббота считается одной из самых важных. Хотя бы потому, что предшествует светлому христианскому празднику — Троице. Ее еще называют Вселенской — из-за того, что посвящена она не только умершим родственникам, но и вообще всем ушедшим из жизни. Естественно, у Троицкой субботы есть свои правила, обычаи и традиции, которые нарушать не стоит.

Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году

Троицкая родительская суббота приходится на 49-й день после Пасхи. В 2024 году она выпадает на 22 июня.

В этот день принято поминать не только близких родственников. В церквях вспоминают тех, кто не успел перед смертью исповедаться и чье тело не было предано земле: павших в битвах, погибших в катастрофах и стихийных бедствиях, пропавших без вести.

Собственно поминовение усопших — главный обычай Троицкой субботы.

Что можно делать в Троицкую субботу

Первым делом верующие в этот день идут в храм — на литургию и панихиду, где и вспоминаются все усопшие христиане. Если православный хочет, чтобы священник помолился за его родных, перед службой он должен передать клирику специальную записку с именами умерших. Еще в Троицкую субботу в церкви можно заказать Сорокоуст — тогда усопшего будут поминать в каждый из следующих сорока дней.

В храмах в субботу перед Троицей накрывают поминальные столы, и каждый желающий может принести постную еду, фрукты, сладости или литургийное вино. Пищу нужно предварительно освятить.

После службы, как и в другие родительские субботы, православные чаще всего посещают кладбища, где ухаживают за могилами родных и близких (а некоторые — даже за чужими безымянными могилами). Стоит помнить некоторые правила: например, на могиле усопшего не стоит оставлять еду и напитки, да и самому на кладбище лучше не пить.

Вечером православные устраивают поминальный ужин в семейном кругу, на который приглашают даже далеких родственников. На столе в этот день — главное поминальное блюдо кутья — постная каша из цельных зерен с добавлением меда, изюма или сухофруктов. Главное — соблюдать скромность: застолье на Троицкую субботу не должно быть слишком веселым и пышным. Еда на поминальном столе должна быть постной, а деликатесы и угощения лучше оставить на другой день.

Также в этот день принято подавать нищим. При этом подающий обычно просит помолиться за свою родню.

Что нельзя делать в Троицкую субботу

Кроме запрета на роскошное и разудалое застолье, на Троицкую субботу есть и другие ограничения. В частности, не положено горевать об ушедших слишком уж сильно. Не предавайтесь тоске и не лейте слёзы литрами. Ушедшим вы всё равно уже не поможете.

Также следите за тем, чтобы застолье не переросло в поле брани — выяснять отношения, ругаться и ссориться в Троицкую субботу запрещено.

Также нельзя совмещать Троицкую субботу с личным праздником, застольем или банкетом. Так что дни рождения, свадьбы, венчания и прочие торжества лучше отложить на другой день. Точно так же, как и тяжелый физический труд. А вот обычными будничными делами заниматься можно — совсем безделия Троицкая суббота не терпит.

Приметы на Троицкую субботу

В народном календаре найдутся приметы на любой день, и Троицкая суббота в 2024 году — не исключение. 22 июня можно обратить внимание на погоду. Считается, что если этот день выдастся дождливым, это сулит изобилие. А если после дождя вы увидели радугу, вас ждет удача и благополучие. Жаркий день 22 июня предвещает засушливое лето, а выпавшая роса — к ранним заморозкам.

Также считается, что в ночь с пятницы на субботу могут присниться покойные родственники. Попробуйте запомнить их слова — полагается, что они должны дать мудрую подсказку.

Согласно еще одному поверью, в Троицкую субботу нужно принести в дом ветку осины. Если она быстро засохнет — жди трудных времен. А если же будет оставаться зеленой довольно долгое время, это сулит хороший год.

А вы планируете посетить кладбище на Троицкую субботу?

Конечно, каждый год хожу
Нет, не вижу в этом необходимости
Я живу далеко от могил близких
Схожу в храм
Вообще не вижу смысла в религии

ПО ТЕМЕ
Религия Православие Обзор Родительская суббота Поминание усопших Традиции
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