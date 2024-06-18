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Город Как Новосибирск накрыл утренний шторм — короткое видео с пиком непогоды

Как Новосибирск накрыл утренний шторм — короткое видео с пиком непогоды

Люди прятались в переходах, а улицы затопило

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Улицы затопило, а на дорогах образовались пробки

Буря началась около 8 утра, когда большинство жителей Новосибирска спешили на работу. Несмотря на то, что накануне вечером в городе уже прошел мощный ливень, зонты с собой прихватили не многие.

Вместе с дождем на город обрушился град. Пешеходы прятались под козырьками и в подземных переходах. Примерно через 30 минут непогода отступила и в небе появилось солнце.

О серьезных происшествиях не сообщалась, но традиционного транспортного коллапса из-за затопления дорог и трамвайных путей избежать не удалось. Навигаторы показывали пробки в 6 баллов.

Ранее мы рассказывали как фонтан воды залил автобус.

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