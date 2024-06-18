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Лето По грибы, по ягоды А где грибы? Новосибирцы возвращаются из лесов с пустыми корзинами — почему еще нет боровиков

А где грибы? Новосибирцы возвращаются из лесов с пустыми корзинами — почему еще нет боровиков

В лес раньше следующих выходных ехать нет смысла

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Грибникам придется набраться терпения

Новосибирцам на прошедших выходных не удалось собрать грибов — многие вернулись из лесов с пустыми руками, утешаясь мыслями об отличной прогулке и общении с природой.

— Где все грибы? Влажность была высокая, много дождей, потом жара. И логично, что должны были начаться уже даже белые грибы! А в лесу нет ничего. Несколько дней ходила. Итог — одна несчастная поганка, — удивлена читательница НГС Александра.

В чатах грибников также много жалоб на отсутствие грибов.

— Каждый год ситуация разная, но считаю, что пока рано для белых грибов. Их есть несколько видов. У нас самых популярных два — тот, что растет в березовом лесу и хвойном, и обычно слой начинается позже, — объяснил миколог Вячеслав Власенко.

Специалист предполагает, что боровики пойдут в конце третьей декады июня. При этом сейчас в лесу уже можно встретить подосиновики.

Как только в конце мая начинается теплая погода, грибники готовы на всё в спорах о свинушках или, как их еще называют, коровниках. Разбираемся, как гриб способен разрушать эритроциты и есть ли съедобные виды среди свинушек.

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