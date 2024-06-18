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Работа Зарплата — от 15 тысяч: в Новосибирске увеличился спрос на учителей

Зарплата — от 15 тысяч: в Новосибирске увеличился спрос на учителей

Аналитики выяснили, каких педагогов не хватает больше всего

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Многие преподаватели ушли в онлайн-школы

В Новосибирске спрос на учителей вырос в 1,4 раза. Количество вакансий в этой сфере увеличилось на 11%. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру».

— После окончания учебного года исследовательский центр Зарплаты.ру зафиксировал рост спроса на учителей для образовательных учреждений, онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов. Спрос на таких специалистов увеличился в городе и области в 1,4 раза, — отметили специалисты «Зарплаты.ру».

В мае 2024 года число вакансий в сравнении с апрелем возросло на 11%. Учебный год закончился, поэтому кто-то из учителей мог завершить свою карьеру и покинуть сферу образования, либо переквалифицироваться внутри профессионального направления. Учителям предлагают зарплату в диапазоне от 15 до 75 тысяч рублей. Ее размер зависит от опыта, количества ставок, занятости и места работы. Медианная зарплата педагогов за год увеличилась на 7% и составила 37,5 тысячи рублей. Больше всего в городе и регионе не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, а также английского языка.

Спрос на педагогов остается высоким. Зарплатные предложения в этой сфере растут медленнее, чем в других. В результате некоторые учителя со временем переходят в другие сферы с наиболее интересными зарплатами. Педагоги начинают сотрудничать с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами, потому что этот рынок за время после пандемии продемонстрировал изменения в подходах к обучению и рост спроса, а также предоставил другие возможности для развития и заработка.

Ранее НГС писал о том, что новосибирским строителям стали готовы больше платить. У некоторых из них зарплаты выросли на 33%. Эксперты связывают рост вознаграждений, в частности, с демографической ямой.

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