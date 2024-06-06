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Работа Спрос на прорабов и инженеров: новосибирским строителям готовы больше платить — у кого зарплаты выросли на 33%

Спрос на прорабов и инженеров: новосибирским строителям готовы больше платить — у кого зарплаты выросли на 33%

Эксперты связывают рост вознаграждений, в частности, с демографической ямой

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В строительстве ощущается сильный дефицит кадров

В Новосибирской области за год выросли зарплатные предложения у строителей. Это связано с дефицитом специалистов в этой сфере. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру, которые проанализировал вакансии, размещенные в рубрике «Строительство». Рост зафиксировали для многих специалистов сферы.

Спрос на рабочий персонал в строительной отрасли остается стабильно высоким за счет поддержки сферы со стороны государства с помощью льготной ипотеки. Соискателей мало из-за демографической ямы 90-х и конкуренции между работодателями, которые переманивают сотрудников более интересными зарплатами.

Также в сфере строительства традиционно трудится много мигрантов, но многие в 2023 году вернулись на родину из-за колебания курса валют и невыгодности переводов денег. Больше всего сейчас не хватает в Новосибирской области прорабов, слесарей-сантехников, монтажников и сварщиков.

Из-за высокого спроса и довольно низкого предложения со стороны соискателей зарплаты в строительной сфере за год продолжили расти. Медианная зарплата по основным профессиям отрасли бьет рекорды и выросла за год на 17%. Больше всего она выросла у инженеров ПТО (+33% или до 70 тысяч рублей), у руководителей строительных проектов (+26% или до 100 тысяч рублей), у сварщиков (+23% или до 71 тысячи рублей), у прорабов (+14% или до 80 тысяч рублей), у электромонтажников (+11% или до 50 тысяч рублей), у слесарей-сантехников (+11% или до 50 тысяч рублей), у маляров (+10% или до 55 тысяч рублей).

Ранее НГС писал о том, какие в Новосибирске и области предлагают самые высокооплачиваемые вакансии. Например, дальнобойщик может зарабатывать до 300 тысяч рублей.

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