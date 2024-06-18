«Мама не просыпается». Туристка из России полетела с 5-летним сыном на отдых в Турцию и умерла в отеле

Александра полетела на отдых с сыном Источник: Мария Романова / 76.RU











В мае 2024 года 39-летняя Александра Теплякова из Ярославля после года непрерывной работы наградила себя долгожданным отпуском в Турции. Но с отдыха она не вернулась. За день до вылета в Россию Александра скончалась в номере отеля, где отдыхала. Неподвижную женщину нашел ее пятилетний сын.

Наши коллеги из 76.RU расспросили о трагедии знакомых Александры, а также сделали запрос в МИД России, как поступать родным туристов, умерших за сотни километров от родины.

«Она была как ломовая лошадь»

Александра Теплякова вела обычную жизнь. Работала в банке и воспитывала двоих детей — пятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочку. Официально замужем Александра не была, но жила вместе с отцом ребят.

— Он официально ей не муж, но бюджет у них был общий. Он работает рейсами, все деньги пускали на квартиру — недавно взяли ипотеку, — рассказывает Анна Алексеева. Она близкая подруга Александры. После трагедии именно Анна организовала финансовый сбор на похороны.

Трудовые будни Александры протекали в заботах: она вставала в пять утра и работала до позднего вечера. Порой ей даже приходилось прибегать к услугам няни.

— Саша завтракала, отвозила ребенка в садик и ехала на работу. Она не всегда даже успевала забрать сына из садика, у нее была няня нанята. Саша звонила ей и предупреждала, когда не успевала вовремя приехать с работы. Так что иногда часа на два-три малыша забирала няня, — рассказала Анна.

В выходные полноценно отдохнуть тоже не всегда получалось. Порой рабочая неделя Александры была шестидневной. А свободные дни тратились на ремонт в новой квартире. Так что времени на себя оставалось мало.

— Она работала «через субботу». Одну субботу отдыхает, вторую — работает. Бывали времена, когда работала несколько недель подряд по субботам. Они в марте 2023 года купили квартиру у застройщика, в декабре 2023-го уже получили ключи, начали там делать ремонт, обставлять ее, всё такое. В выходные дни она делала ремонт. Она как ломовая лошадь — была загружена ежедневно. Реально как ломовая лошадь. Вот просто с утра до вечера она была на этой работе, — вздыхает Анна, вспоминая подругу.

Александра много работала и ждала отпуск Источник: предоставлено подругой Александры











«У нее была традиция»

Неудивительно, что Александра с нетерпением ждала возможности отдохнуть. В мае у нее был отпуск, который выпадал на день рождения. Она решила провести теплые деньки за границей — в Аланье. Поначалу планировали ехать с гражданским мужем, но он не смог из-за работы. Дочка Александры в этом году оканчивает девятый класс и в мае как раз сдавала экзамены. Поэтому с Александрой поехал только пятилетний сын.

— У нее была традиция: побыть в свой день рождения в теплом месте, на море. В прошлом году она так же летала отдыхать в Египет, тоже одна, потому что муж работал. А за год до этого они вместе летали к родителям мужа, — говорит Анна. — Ничего такого в том, что они поехали вдвоем с сыном, нет. У дочки были экзамены, она окончила девятый класс. А у Александры отпуск в мае. Это нормальная тема, что они поехали. Что уж теперь делать, если она учится? Саша как раз хотела вернуться к ее выпускному.

Когда путевки были оформлены, а чемоданы собраны, судьба будто стала ставить Александре подножки. Началось всё с того, что в день вылета они с сыном не попали на свой самолет. Александра сильно перенервничала, ей пришлось обращаться к медикам.

— Она рано утром поехала в аэропорт в Москву. Там объявили о задержке рейса. Она почему-то очень сильно из-за этого расстроилась. Говорит: «Прикинь, у нас рейс задержали, я так расстроилась, мне стало плохо». А у нее был сахарный диабет. Она обратилась к врачам, ее там посадили на каталку, вместе с чемоданами, ребенком. Ее повезли на этой каталке, оказывали помощь. Она мне даже справку скидывала, что она обращалась, — делится Анна.

За то время, пока Александру приводили в себя, самолет улетел. Ошарашенная женщина в слезах позвонила подруге.

— И она рыдает, говорит: «Я никуда не улетела». У нее сахар упал, ей было очень плохо. А она так ждала этот отпуск. Она год в отпуске просто реально не была. И тут она вообще никуда не улетает, — рассказывает подруга.

Это был знак, что не надо никуда ехать. подруга умершей в Турции россиянки

Подруга попыталась отговорить Александру Теплякову от полета, но та ни в какую не соглашалась. Она переживала, что уже пообещала отдых сыну, и сама хотела провести долгожданный отпуск на море.



— Причем она сказала, что у них не улетело пять человек. Я уж не знаю, по каким причинам другие не улетели, но я не стала спрашивать, ей было реально плохо. Она сказала, что попробует пообщаться с туроператором, но там ей сказали, что она не улетела не по их вине. Мол, рейс задержали, но не отменили. Сказали, что не могут предоставить ей новые билеты, на справку от врача вообще не обращали внимания, — рассказала Анна.



Взамен сгоревших билетов Александра за свой счет купила новые. Вылетать нужно было на следующий день из аэропорта Внуково. Она вместе с сыном заночевала в гостинице, а утром позвонила подруге из самолета.

— Она всё это время нервничала и переживала: встретят ли их там, ничего ли не пропадет. Но они долетели, всё было хорошо. Они отдыхали, она делала фоточки и снимала видео. 24 мая у нее был день рождения, я до нее не дозвонилась. Там в этом отеле что-то с вайфаем, поэтому созвониться в мессенджерах нереально. А минута звонка стоит 100 рублей. И я, чтобы общаться с Александрой, пополняла ей баланс и звонила. Разговаривали очень быстро, — рассказала Анна.

Александра взяла на отдых сына Источник: предоставлено подругой Александры











«Мама не просыпается»

После прилета отдых протекал как по маслу. Александра ходила с сыном отдыхать у бассейна, купалась и загорала.

— Конечно же, ей было за счастье вставать не в пять утра. Она тогда сказала: «Я еду туда на две недели выспаться, восстановиться, подышать морем». У них с малышом был дневной сон всегда, — говорит Анна.

За день до даты, когда Александра с сыном должны были возвращаться в Россию, 25 мая, они вновь отправились к бассейну, позагорали и отправились в номер прикорнуть. Спустя какое-то время мальчик проснулся и начал будить маму. Но та не шевелилась.

— Как мне кажется, он ее какое-то продолжительное время будил. Спустился вниз, а дверь в номер за ним захлопнулась. Он нашел взрослых, сказал: «Я не могу разбудить маму, она не просыпается», — рассказала Анна.



Сотрудники отеля заподозрили неладное. Стали стучать в дверь. Когда поняли, что им никто не откроет, решили вскрывать. Ближе к ночи они обнаружили в номере страшную находку.



— Сотрудники вскрыли номер, по-моему, уже часов в 9 вечера и обнаружили, что она уже мертва. Во сколько малыш вышел из номера — этой информации нет. Соответственно, он у них спросил: «Что с моей мамой?» — Анна вздохнула. — Ему сказали, что всё хорошо, и отвлекли. Зафиксировали смерть, ее увезли.

Семья женщины была шокирована, узнав страшную новость Источник: предоставлено подругой Александры











«Я не поверю, пока сама не увижу»

Сына Анны оставили с воспитателем, который есть при отеле. Родные узнали о случившемся ближе к полуночи. Туроператор сразу подготовил билеты для отца мальчика, чтобы тот мог привезти ребенка домой.



— Саша с малышом должны были выезжать 26-го числа, на следующий день после того, как всё произошло. И туроператор предоставил с 26-го на 27-е отцу билеты. Он ночью улетел, утром был там, они встретились с малышом. И в семь часов вечера у них уже был вылет на Внуково. И в Ярославль они прибыли 27 мая, — рассказала Анна. — Быстро были подготовлены документы, чтобы ребенка отдали. Консульство тоже быстро всё сделало.



Объяснять, что произошло с мамой, мальчику не стали. Он думал, что она уехала далеко, чтобы привезти ему подарок. Старшая дочь не могла поверить, что Александры больше нет.

— Сын себя чувствует нормально. Ему сказали, что мама уехала за сюрпризом. Он говорит: «Я жду маму». Когда за ним приехал отец, он спросил: «Ой, папа, а ты как здесь, в Турции оказался? А давай не поедем обратно, давай маму подождем». Старшая дочка плохо, конечно же, всё переживает. Она не верит в случившееся. Говорит: «Я не верю, пока сама не увижу». Дети останутся с отцом, тут вопросов нет, — говорит Анна.

Тело Александры доставили в Россию спустя почти неделю после трагедии. 7 июня мать двоих детей похоронили на родине — в Архангельской области. Организацию прощания брала на себя Анна. Она объяснила: больше просто некому.

— Во-первых, у них осталась ипотека. Ее муж потерян, всё осталось на нем: квартира, дети. А я понимаю, что денег у семьи нет. Она получила отпускные и полетела в Турцию. А кто хоронить-то будет? Там только по ипотеке платежи 50–60 тысяч. Родители уже пожилые — 74 и 76 лет, ну кто еще поможет? Мы сейчас разбираемся в этом вопросе, но переживаем, что все кредиты были на Александре, если не выплатить — квартира достанется банку, а не детям. Муж в этой квартире никто. Он не был созаемщиком, — уточнила Анна.

Транспортировку покрыла страховка, входящая в путевку погибшей туристки. Но в остальном финансовый вопрос до сих пор остается открытым. Если вы хотите помочь семье Александры Тепляковой, свяжитесь с Анной.

Что будет, если турист умрет на отдыхе?

Мы сделали запрос в Министерство иностранных дел РФ по поводу истории с Александрой. Там сообщили: чтобы узнать окончательные причины смерти туристки, нужно подождать.

— По предварительным оценкам, она скончалась по естественным причинам, окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее, — пояснили в МИД РФ. — Генконсульством России в Анталье были установлены контакты с родственниками россиянки, представителями жандармерии и туристической компании «Одеон/Корал трэвел», являвшейся ответственным туроператором, оформлено свидетельство о смерти, оказано содействие в получении необходимых для отправки тела документов. 31 мая тело А. О. Тепляковой было отправлено на родину, в Архангельскую область.



В Министерстве иностранных дел рассказали, что когда турист умирает за границей, возвращением тела в Россию занимаются, как правило, ритуальные компании этого государства.

— Рекомендательные списки таких компаний размещены на сайтах российских консульских учреждений, — пояснили в МИД.



Транспортировку тела обычно должен покрывать специальный страховой полис.

— Оплата возвращения тела (останков) гражданина России в Российскую Федерацию осуществляется согласно договору добровольного страхования (страхового полиса), предусматривающего оплату и (или) возмещение расходов на оплату медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации и оплату возвращения тела (останков) в Российскую Федерацию, и (или) иного документа, действительного для получения медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации, — рассказали в Министерстве иностранных дел.

Нет полиса — кому платить?

А вот если у туриста не было страховки, ситуация обстоит иначе. Расходы ложатся на «заинтересованных в этом лиц». Проще говоря, платить придется родственникам, близким друзьям или кому-то еще.

— В компетенцию МИД России не входит финансовое обеспечение захоронения или репатриации тел российских граждан, скончавшихся за рубежом. Лицам, заинтересованным в возвращении тела в Российскую Федерацию, консульские учреждения по запросу оформляют свидетельства о смерти, оказывают содействие в получении необходимых документов, таких как заключение судебно-медицинской экспертизы, предоставляют информационно-консультационную поддержку при контактах с местными правоохранительными органами и медицинскими организациями, — пояснили в МИД.



Также в Министерстве пояснили: если несчастный случай на отдыхе привел к смерти россиянина, об этом необходимо сообщить в полицию, туристическую и страховую компании, а также российское консульство по телефону экстренной связи. Обычно родственникам сообщают о случившемся туроператоры, а при необходимости — сотрудники консульства.

По сути, если человек летит на отдых по путевке, то при несчастном случае все заботы ложатся на туроператора. По-другому обстоит ситуация для тех, кто отправляется за границу «дикарем». В таком случае компетентные власти страны, где отдыхал россиянин, должны сообщить о случившемся в консульство. Там сделают запрос в УМВД России по месту выдачи паспорта погибшему, чтобы узнать место его регистрации и найти контакты родственников, чтобы сообщить им о случившемся.

В Министерстве иностранных дел РФ не ведут статистику общего количества туристов, которые погибли или умерли во время поездки за рубеж. Однако логично предположить, что чаще всего несчастные случаи происходят в странах, которые россияне чаще всего выбирают для отдыха.