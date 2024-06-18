Эти 10 простых ошибок оставят вас без гроша. Сколько из них вы насчитаете у себя?

Очень часто мы забываем о подарках или оттягиваем покупку до последнего. В итоге это оборачивается тем, что мы переплачиваем в два раза за вещи, которые могли бы купить намного дешевле — ведь чем ближе к праздникам, тем выше ценники в магазинах. А ведь достаточно просто подготовиться и составить список подарков на главные праздники в году, а затем постепенно их покупать в течение года, не переплачивая за радость родных.

