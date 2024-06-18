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Экономика обзор Эти 10 простых ошибок оставят вас без гроша. Сколько из них вы насчитаете у себя?

Эти 10 простых ошибок оставят вас без гроша. Сколько из них вы насчитаете у себя?

Избавьтесь от них, чтобы не считать каждую копейку

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3 комментария
Если вы не умеете распоряжаться деньгами, то даже хорошая зарплата не спасет вас от бедности

Вы когда-нибудь задумывались над тем, куда уходят ваши деньги? Иногда даже люди с приличной зарплатой понимают, что им ни на что не хватает — там заплатил, здесь купил, и вот до аванса приходится снова не жить, а выживать. Часто это происходит из-за вредных экономических привычек. Рассказываем о десяти главных ошибках в расчете бюджета.

  1. Не считаем деньги
  2. Не планируем покупки заранее
  3. Пользуемся не своими деньгами
  4. Покупаем подарки перед праздником
  5. Ходим в магазин без списка
  6. Не возвращаем подоходный налог
  7. Не откладываем ни рубля
  8. Не думаем о будущем 
  9. Не обращаем внимания на утекающие деньги
  10. Верим обещаниям золотых гор
  11. Опрос
1

Не считаем деньги

Казалось бы — зачем деньги считать, вот же в приложении банка написано, сколько их осталось. Но чтобы не уйти в минус, нужно смотреть на полную картину: сколько денег приходит, на что мы их тратим, какие есть активы и сбережения и сколько нужно заплатить по кредиту.

Только собрав в голове полную «финансовую картину» нашей жизни, мы можем ответственно подходить к тратам. Иначе вы так и будете не понимать, куда утекают деньги.

2

Не планируем покупки заранее

Признайтесь — как только зарплата падает на карточку, рука сама так и тянется побаловать себя чем-нибудь приятным и заказать на маркетплейсе какую-нибудь не особо нужную вещь. Такими темпами зарплата и исчезает в первые дни после получки, а покупки на деле оказываются не так уж и нужны.

Финансовый советник Наталья Смирнова уверена: если вам предстоит покупка, не стоит сразу бежать в магазин.

— Заведите привычку не покупать вещь незамедлительно, подождите хотя бы пару часов, а лучше — день, и тогда уже принимайте окончательное решение, — посоветовала Наталья Смирнова.

3

Пользуемся не своими деньгами

Кредитные карты всегда так и манят купить что-нибудь, что нам не по карману. Но привычка всегда рассчитывать на жизнь взаймы очень нехорошая, а кредиты — прямой путь к ухудшению нашего положения, считают эксперты.

— Самый очевидный пример — кредит на телевизор, чтобы сидеть перед ним на диване, — заявил инвестиционный советник Михаил Паршиков. — Кредиты выгодны только тогда, когда они работают на повышение доходов в будущем, например кредит на курс, который повысит ваши умения.

4

Покупаем подарки перед праздником

Очень часто мы забываем о подарках или оттягиваем покупку до последнего. В итоге это оборачивается тем, что мы переплачиваем в два раза за вещи, которые могли бы купить намного дешевле — ведь чем ближе к праздникам, тем выше ценники в магазинах. А ведь достаточно просто подготовиться и составить список подарков на главные праздники в году, а затем постепенно их покупать в течение года, не переплачивая за радость родных.

5

Ходим в магазин без списка

Маркетологи для того и учились, чтобы вытянуть у вас как можно больше денег. Современные магазины специально устроены так, чтобы покупатель не смог остановиться и сгребал в корзину даже то, что ему и не нужно. Чтобы не потратить на кассе все деньги, нужно всего лишь написать список продуктов перед походом за покупками.

— Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета, — считает финансовый эксперт Елена Яковлева. — Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего.

Следуя строго по бумажке, вы сэкономите не только деньги, но и время — не нужно будет ходить мимо отделов с колбасой и рыбой и думать, чего еще не хватает для ужина.

6

Не возвращаем подоходный налог

Многие и не подозревают, но за медицинские услуги, обучение и даже покупку первой квартиры можно не платить налог. Точнее, заплатить-то его всё равно придется, но потом его можно вернуть обратно через специальное приложение или на сайте налоговой. При этом теперь для возвращения денег даже не нужно заполнять сложные бланки и стоять в очереди — всё можно оформить через интернет. Подробнее о том, сколько денег можно вернуть, читайте в нашем материале.

7

Не откладываем ни рубля

К сожалению, вероятность того, что с неба свалятся горы денег, близится к нулю. Так что если вы понимаете, что в будущем вам понадобятся деньги, лучше начать откладывать уже сейчас.

— Классический совет — заплати себе первому, а потом всё остальное. В идеале процентов десять от своего дохода «откусывать» и откладывать на подушку безопасности, — рекомендует Михаил Паршиков.

Но если сразу откладывать 10% от зарплаты не получается, то достаточно начать хотя бы с сотни рублей в день — так вы меньше чем через год накопите больше 35 тысяч рублей.

8

Не думаем о будущем 

Очень часто даже обеспеченные люди живут от зарплаты до зарплаты — получая неплохую зарплату, покупают хорошие гаджеты и автомобили и живут на широкую ногу. Не подозревая, что рискуют остаться без гроша в кармане.

— Привычка тратить всё, что удается заработать, характерна для людей любого уровня достатка. Иной раз посмотришь на человека со стороны, и сказать, что у него есть какие-то финансовые трудности, нельзя: качественная одежда, хорошая машина, просторная квартира в центре города, дача, поездки за рубеж, — рассказал финансовый аналитик Владимир Верещак. — А потом выясняется, что никаких резервов, кроме нескольких сотен тысяч рублей на банковских счетах, нет. Прямой путь, мягко говоря, к необеспеченной старости.

9

Не обращаем внимания на утекающие деньги

Иногда кажется, что деньги как будто утекают сквозь пальцы. А иногда так и оказывается — например, когда мы забыли отписаться от сервиса, которым давно не пользуемся, или когда не переходим на новый выгодный тариф оператора.

— Одной из главных финансовых ошибок остаются бесполезные траты, которые человек не осознаёт и не видит: это могут быть неактуальные подписки на стриминговые сервисы, которые в итоге никто даже не смотрит, или чрезмерные тарифные траты по интернету, телефону или телевидению. В итоге сбережения уходят в никуда, — заявил Михаил Паршиков.

10

Верим обещаниям золотых гор

Это касается всех тех, кто мечтает отдать деньги кому-нибудь, а потом получить в три раза больше. Однако таким обещаниям ни в коем случае нельзя верить, уверены эксперты.

— Не нужно верить кажущимся заманчивыми предложениям: если вам обещают огромные проценты или слишком уж хороший доход, то это либо мошенники, либо люди, которые в первую очередь заинтересованы решить свои проблемы средствами инвесторов, — предупреждает финансовый аналитик Павел Родионов.

В большинстве случаев люди, доверившиеся сказкам о быстром заработке, остаются ни с чем. Поэтому очень важно помнить, что бесплатный сыр — только в мышеловке.

11

Опрос

А у вас есть такие привычки?

Узнаю себя в каждом пункте. Будем исправляться!
Некоторые есть, но вообще стараюсь следить за деньгами
Ничего из перечисленного не про меня — ответственно отношусь к деньгам
Всегда тратил как получится и ничего менять не планирую

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