Мануленок крадется: в Новосибирском зоопарке показали, как растут дикие котята — милое видео

На забавных котят можно смотреть вечно! Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram











Новосибирский зоопарк похвастался своей визитной карточкой — детенышами манула. В этом году в апреле на свет появились 12 котят у двух самок

— В первые недели жизни они были недоступны для наблюдений. Котята находились в домиках со своими мамами. Но прошло время, и теперь котята часто гуляют на улице, — отметили в учреждении. — Вес новорожденного манула составляет около 100 граммов. К двухмесячному возрасту вес малыша увеличивается примерно в 10 раз.

У маленьких манулов глаза ярко-голубого цвета. С возрастом цвет глаз меняется: сначала на зеленый, потом на желтый.

Смотрим на милое видео, которое сняли в Новосибирском зоопарке.

Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram

Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.



Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.

