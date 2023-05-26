Московский городской суд вынес приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве и изнасиловании тюменской школьницы. Его признали виновным в преступлении и назначили пожизненный срок.
— Признать Бережного виновным, назначить ему наказание по совокупности пожизненное в колонии особого режима. Взыскать в пользу Татьяны Муравьевой 3 миллиона рублей. Вещдоки с видео и фото и прочее хранить. Колбы с насекомыми, полиэтиленовые пакеты, части ковра, вещи девочки, ножки стиральной машины уничтожить. — передает MSK1.RU с места событий.
Во время заседания Бережной обратился к своей сожительнице, которая присутствовала в зале.
— Любименькая, только ты знаешь, я никого не убивал, — заявил он.
Несколько дней назад коллегия присяжных выносила обвинительный вердикт в отношении Бережного. Его защитник, Максим Бугаев, рассказывал, почему не согласен с таким решением и как намерен продолжать доказывать невиновность подсудимого.
Настя Муравьёва пропала 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца, 19 августа, на Лесобазе в районе АЗС нашли тело ребенка. Девочка находилась в пакете на берегу озера Оброчного. Спустя неделю, 25 августа, задержали подозреваемого в убийстве — им оказался Виталий Бережной. Он признал свою вину в изнасиловании и убийстве девочки, но в январе прошлого года заявил, что сделал это после пыток в отделе полиции на Тульской. Бережной трижды подавал жалобу о пытках, но ее так и не рассмотрели в суде.
В конце июля 2022 года распустили коллегию присяжных, а судья взяла самоотвод. После этого дело рассматривали в Мосгорсуде.