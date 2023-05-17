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В Новосибирске глиной затопило территорию дач — видео с деревьями, погрязшими в вязкой жидкости

Инцидент мог произойти из-за снегоотвала, который находится недалеко

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Территория дач погрязла в глине

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В Новосибирске территорию садового общества «Цветущая Плющиха» затопило глиной. В региональном Минприроды взяли инцидент на контроль.

По информации местных жителей, передают в ведомстве, территорию затопило из-за расположенного недалеко снегоотвала. Кроме того, глина стекает по рельефу местности в реку.

На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале министерства, видно, что из-за глины территория стала вязкой. Как объяснила НГС пресс-секретарь Рината Чуприна, некоторые люди живут здесь круглый год, подобная ситуация может навредить жителям.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Минприроды НСО»

Сегодня госинспектор выехал на место случившегося, завтра сотрудники планируют выехать снова и взять воду на пробу. Итоги проверки отправят в Росприроднадзор.

Сегодня, 17 мая, в Кировском районе в реке Туле заметили подозрительную пену с неприятным запахом. Местные считают, что в водоем могли сбросить отходы.

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