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Полиция ищет школьниц из Оби, чья драка попала на видео

Предположительно, конфликт у девушек произошел из-за молодого человека

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После драки никто не обращался в больницу

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Новосибирская полиция устанавливает личности девочек, которые подрались в городе Оби в конце апреля. Видео драки начали распространять в Сети на выходных.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений из больницы по этому поводу не поступало:

— В настоящее время по факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются личности несовершеннолетних, изображенных на видео, и их законные представители, — рассказали в полиции.

По информации НГС, драка произошла 28 апреля, но известно о ней стало лишь 14 мая, когда видео потасовки выложили в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте». Предположительно, на видео 15-летняя школьница избивает 16-летнюю подругу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Город Обь Онлайн» / Vk.com

По словам знакомой девушек, причиной конфликта мог стать молодой человек.

Ранее в новосибирском селе Сокур в апреле на одной из улиц подростки избили своего знакомого-школьника и сняли издевательства на камеру.

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