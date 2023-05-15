Полиция ищет школьниц из Оби, чья драка попала на видео

Новосибирская полиция устанавливает личности девочек, которые подрались в городе Оби в конце апреля. Видео драки начали распространять в Сети на выходных.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений из больницы по этому поводу не поступало:
— В настоящее время по факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются личности несовершеннолетних, изображенных на видео, и их законные представители, — рассказали в полиции.
По информации НГС, драка произошла 28 апреля, но известно о ней стало лишь 14 мая, когда видео потасовки выложили в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте». Предположительно, на видео
По словам знакомой девушек, причиной конфликта мог стать молодой человек.
Ранее в новосибирском селе Сокур в апреле на одной из улиц подростки избили своего знакомого-школьника и сняли издевательства на камеру.