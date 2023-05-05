«Срывал уроки, мог сказать что-то нецензурное»: что известно о сокурском подростке, который отпинал лежачего школьника

В новосибирском селе Сокур в апреле на одной из улиц подростки избили своего знакомого-школьника и сняли издевательства на камеру. Происшествие уже подтвердили в областном Министерстве образования, правоохранительные органы начали проверки и в полицию уже вызвали обе стороны конфликта. Корреспондент НГС пообщалась с местными жителями и работниками школ, в которых учатся дети, и выяснила, что могло привести к жестоким разборкам.
Ссоры в семье
О ситуации с избиением школьника редакции НГС изначально рассказал один из местных жителей, он же прислал в редакцию ролик с потасовкой.
— Видео скинули вчера в обед в местный паблик. Его распространяли подростки. События произошли еще в апреле. Со слов родственников потерпевшего мальчика, сами они узнали об этом три дня назад, когда их вызвали на комиссию ПДН. То есть пострадавший мальчик всё это время молчал, — сообщил в редакцию НГС местный житель, пожелавший остаться анонимным.
На видео сначала подростки выясняют отношения, запугивают жертву. Избиение происходит в конце ролика. Агрессивный мальчик пинает ногами лежащего на земле. Пострадавший в это время просит прощения, но не уточняет, за что.
Сейчас, как сообщил житель Сокура, люди со стороны избившего подростка угрожают судами тем, кто пишет о ситуации.
— Они бегают по всем чатам и пабликам, угрожают карой и судами всем, кто посмел плохо написать про этого мальчика, — говорит сибиряк.
При этом сегодня появилось еще одно видео, на котором подросток, который пинал лежачего, просит у него прощения.
В Минобре НСО официально сообщили, что мальчики учатся в разных школах: МКОУ «Сокурская СОШ» и МКОУ «Сокурская СОШ
Что говорят учителя
Корреспондент НГС связалась с обеим школами, в которых учатся дети. В школе, где учится нападавший, отказались комментировать ситуацию.
— Мы по данному факту никем не оповещены. По телефону такую информацию не будем разглашать. Пока нет никакой официальной информации, никаких комментариев не будет, — заявили в телефонном разговоре корреспонденту НГС в учебном заведении.
В школе, куда ходит избитый мальчик, рассказали, что прежде нападавший ребенок учился здесь же.
— Отчислен в январе, по приказу переведен в другую школу, так как маме не нравилось, что его за поведение часто вызывали к директору. Проявлял нехорошие наклонности, срывал уроки, мог что-то обидное и нецензурное сказать, — рассказала социальный педагог учебного заведения
По словам сотрудницы школы, мать агрессивного ребенка говорила о том, что ее дети замечательные. Всего у женщины пятеро детей, одна из которых — падчерица, но к ней она якобы относилась недоброжелательно.
— Откуда жестокость? Из семьи, наверное. Он видит отношения между отчимом и матерью. В семье ребенок, которого не приняли. Родители расходились. Всё запутано, а страдают в таких случаях всегда несовершеннолетние. Видят разлады, ругань, обвинения, уходы, — говорит
Простил обидчиков
По словам Елены В., пострадавший общается с одноклассниками, которые во время конфликта поддержали обидчика. После инцидента соцпедагог не нашла у ребенка видимых увечий.
— Я проверила: ни синяков, ни ссадин не было. Просила его снять рубашечку — ничего не было. Следы от ударов, видимо, через куртку не остались. Общается с одноклассниками как ни в чем не бывало (которые тоже присутствовали при конфликте. — Прим. ред.). С тем, который избивал, не общаются, — пояснила собеседница.
Елена также добавила, что мальчик скрывает, за что просил прощения у избивавшего его подростка. По мнению педагога, он мог сказать что-то, а другой не смог простить. Пострадавшего женщина характеризует как спокойного ребенка, который учится на тройки, с неохотой выполняет домашнее задание, но агрессию не проявляет.
Сейчас Елена готовит характеристики на агрессора. До
Назначены проверки
Местные жители рассказали, что инцидентом заинтересовались глава района и местное управление образования. Областные власти уже прокомментировали ситуацию.
— Информация по случаю находится в работе отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Мошковского района, проводится расследование, — заключили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Подростков вместе с законными представителями уже пригласили на
Прокуратура также заинтересовалась инцидентом и назначила проверку. Ведомство поинтересуется, как организована профилактическая работа с несовершеннолетними и как соблюдают должностные лица законодательство о профилактике правонарушений.
— Сейчас идет рассмотрение. Заседания КДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. — Прим. ред.) еще не было. Случай был. Ребятишки повздорили, вмешались родители. Главное — все живы-здоровы. Степень вины каждого будет рассмотрена на КДН. Думаю, комиссия будет после праздников, — сообщила корреспонденту НГС уполномоченный по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко.
Ранее НГС писал о другой конфликтной ситуации, связанной с подростками. Стало известно, что школьников Новосибирска терроризирует компания подростков постарше — парни требуют у детей деньги, снимают с них одежду и избивают.