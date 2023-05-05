«Срывал уроки, мог сказать что-то нецензурное»: что известно о сокурском подростке, который отпинал лежачего школьника

Ссоры в семье

О ситуации с избиением школьника редакции НГС изначально рассказал один из местных жителей, он же прислал в редакцию ролик с потасовкой.



— Видео скинули вчера в обед в местный паблик. Его распространяли подростки. События произошли еще в апреле. Со слов родственников потерпевшего мальчика, сами они узнали об этом три дня назад, когда их вызвали на комиссию ПДН. То есть пострадавший мальчик всё это время молчал, — сообщил в редакцию НГС местный житель, пожелавший остаться анонимным.

На видео сначала подростки выясняют отношения, запугивают жертву. Избиение происходит в конце ролика. Агрессивный мальчик пинает ногами лежащего на земле. Пострадавший в это время просит прощения, но не уточняет, за что.