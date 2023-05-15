«Всем говорила, что она увела ее парня»: в Новосибирской области драка школьниц попала на видео

В Новосибирской области 15-летняя школьница избила 16-летнюю подругу. Инцидент произошел в городе Обь. Как сообщила НГС знакомая школьниц, драка произошла еще 28 апреля, но о ней стало известно лишь сегодня, так как кто-то опубликовал видео разборок в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте».