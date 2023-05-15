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«Всем говорила, что она увела ее парня»: в Новосибирской области драка школьниц попала на видео

По словам знакомой с ситуацией, девушки уже помирились

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Кадры драки опубликовали в Сети

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В Новосибирской области 15-летняя школьница избила 16-летнюю подругу. Инцидент произошел в городе Обь. Как сообщила НГС знакомая школьниц, драка произошла еще 28 апреля, но о ней стало известно лишь сегодня, так как кто-то опубликовал видео разборок в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте».

По словам знакомой девушек, школьницы раньше дружили, но 16-летняя Марина* начала распространять слухи про 15-летнюю Настю*.

— Марина просто говорила то, что не нужно. Пробовали с ней разговаривать по-хорошему, но она, видимо, ничего не понимает, поэтому так и получилось, — рассказала НГС знакомая с ситуацией.

Также одной из причин конфликта, мог стать молодой человек, с которым начала встречаться Настя.

— Марина всем говорила, что Настя увела у нее парня, — пояснила девушка.

По словам знакомой, после драки девушки встретились и поговорили в спокойной обстановке и решили недопонимания.

Корреспондент НГС связался с одной из участниц конфликта, но девушка отказалась беседовать сегодня и попросила связаться с ней позже.

Ранее в новосибирском селе Сокур в апреле на одной из улиц подростки избили своего знакомого-школьника и сняли издевательства на камеру.

* Имена изменены.

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