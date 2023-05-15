«Всем говорила, что она увела ее парня»: в Новосибирской области драка школьниц попала на видео

В Новосибирской области
По словам знакомой девушек, школьницы раньше дружили, но
— Марина просто говорила то, что не нужно. Пробовали с ней разговаривать по-хорошему, но она, видимо, ничего не понимает, поэтому так и получилось, — рассказала НГС знакомая с ситуацией.
Также одной из причин конфликта, мог стать молодой человек, с которым начала встречаться Настя.
— Марина всем говорила, что Настя увела у нее парня, — пояснила девушка.
По словам знакомой, после драки девушки встретились и поговорили в спокойной обстановке и решили недопонимания.
Корреспондент НГС связался с одной из участниц конфликта, но девушка отказалась беседовать сегодня и попросила связаться с ней позже.
Ранее в новосибирском селе Сокур в апреле на одной из улиц подростки избили своего знакомого-школьника и сняли издевательства на камеру.
* Имена изменены.