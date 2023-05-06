Внезапный поворот: на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля. Можно ли было этого избежать? Разбор ДТП

Легко говорить: соблюдай ПДД, особенно пункт 10.1 (выбор скорости движения) — и будет тебе счастье, здоровье и долгие, счастливые годы безаварийного стажа. Иногда в плотном новосибирском трафике аварийная ситуация возникает внезапно, и сориентироваться, что нужно сделать (и можно ли что-то сделать вообще), чтобы избежать столкновения, непонятно. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС изучил момент столкновения трех автомобилей на Бердском шоссе, которое произошло 28 апреля, чтобы понять, можно ли было что-то исправить в этой аварии.
Участникам этого ДТП явно повезло: момент столкновения и даже маневр предполагаемого виновника попали в объектив камеры авторегистратора.
Водитель, предоставивший запись момента ДТП, чуть не оказался в самой гуще событий. Едва его обогнал внедорожник Haval, как на встречке водитель Hyundai Accent делает очень странный маневр: внезапно бросается из крайней правой полосы в крайнюю левую, задевает Toyota Avensis и буквально влетает в Haval.
Рискованный разворот едва не закончился человеческими жертвами: в аварии пострадали водитель и пассажирка Haval, а также водитель Accent.
— Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Водитель автомобиля Toyota Avensis 1984 года рождения не пострадал, — прокомментировали в ГИБДД.
Можно ли было избежать аварии или хотя бы облегчить ее последствия, если ты не за рулем Accent?
— Haval от столкновения вряд ли мог уйти. У него времени на реакцию не было. Кроме того, справа от него полоса была занята, — уверена Мария Соловьева. — Avensis тоже вряд ли мог уйти от столкновения. Ему просто не хватало времени: расстояние небольшое, движение в правой полосе плотное, а скорость потока — высокая.
В этом случае выводы автолюбителей, увидевших запись, наверняка совпадут с выводами ГИБДД: водитель Hyundai Accent, скорее всего, хотел развернуться и нарушил пункты 8.4 и 8.5 Правил дорожного движения.
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
На прошлых выходных НГС изучал похожий случай на Нарымской. Тогда опасное перестроение водителя Skoda обошлось без последствий только благодаря реакции автора видео.