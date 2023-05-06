Внезапный поворот: на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля. Можно ли было этого избежать? Разбор ДТП

Легко говорить: соблюдай ПДД, особенно пункт 10.1 (выбор скорости движения) — и будет тебе счастье, здоровье и долгие, счастливые годы безаварийного стажа. Иногда в плотном новосибирском трафике аварийная ситуация возникает внезапно, и сориентироваться, что нужно сделать (и можно ли что-то сделать вообще), чтобы избежать столкновения, непонятно. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС изучил момент столкновения трех автомобилей на Бердском шоссе, которое произошло 28 апреля, чтобы понять, можно ли было что-то исправить в этой аварии.