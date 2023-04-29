«Разве это не истерика?»: Skoda перестраивалась через поток, «рег» сигналил на всю улицу — кто из них неправ

Мнения комментаторов тут же разделились. Одни поддержали владельца регистратора, другие — встали на сторону предполагаемого нарушителя:

— Рег сигналил как потерпевший не переставая, даже после того, как пропустил ее и она уже развернулась. Ну не истерика? — недоумевала подписчица паблика Елена Мирная.

Правда, автоюристы на стороне владельца регистратора, даже если он излишне вспылил.