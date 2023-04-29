«Разве это не истерика?»: Skoda перестраивалась через поток, «рег» сигналил на всю улицу — кто из них неправ

В тройку самых ненавистных новосибирскими (и вообще любыми) водителями оригиналов на дороге, помимо лихих дрифтеров и обочечников, точно входят любители посигналить по поводу и без. Пункт 19.10 ПДД категорично утверждает, что в населенном пункте нажимать на клаксон можно только для того, чтобы предотвратить аварию. Но иногда понять, пытался водитель избежать ДТП или просто выпускал пар, непросто. НГС вместе с автоюристом Артемом Болотовым посмотрел очень напряженное видео с Нарымской — похоже, аварии не случилось только чудом.
Водитель Skoda перестраивался через весь поток, чтобы успеть к разрыву двойной сплошной и развернуться, и сначала его даже пропускали. Но потом что-то пошло не так.
Недовольный «рег» — автор записи с видеорегистратора — несколько раз жмет на клаксон, в сигналах слышатся невысказанные, но очень эмоциональные оценки водительских талантов Skoda.
Мнения комментаторов тут же разделились. Одни поддержали владельца регистратора, другие — встали на сторону предполагаемого нарушителя:
— Рег сигналил как потерпевший не переставая, даже после того, как пропустил ее и она уже развернулась. Ну не истерика? — недоумевала подписчица паблика Елена Мирная.
Правда, автоюристы на стороне владельца регистратора, даже если он излишне вспылил.
— Такое вождение легко могло спровоцировать ДТП, но водитель автомобиля, в котором установлен регистратор, среагировал правильно и успел сбавить скорость, — уверен Артем Болотов. Но тут же уточняет: виновным в этом потенциальном ДТП, на усмотрение сотрудников ГИБДД, могли признать обоих водителей.
Если бы водитель машины с регистратором не оказался настолько бдителен, полицейские вполне могли прийти к выводу, что он не соблюдал необходимый скоростной режим, а значит, нарушил бы пункт 10.1 ПДД. Водитель Skoda при этом не только перестраивался не по правилам:
— Не убедившись в том, что дорога пустая, через несколько полос перестраиваться нельзя. К тому же машина заехала на двойную сплошную. Похоже, что просто это был малоопытный водитель, который испугался, когда со всех сторон начали сигналить, но это всё равно является нарушением, — констатирует автоюрист.
Ранее НГС опубликовал жуткое видео последствий ДТП на Волочаевской. Огромная фура наехала на пешехода, пожилая женщина погибла на месте.