Уличный дрифтер эффектно влетел в стоящую в пробке машину — избежит ли он наказания

Заносы — популярная причина ДТП в Новосибирске. Подобная ситуация случилась на улице Кошурникова, где потерявший управление автомобиль вылетел в машину на встречке. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналист НГС решили порассуждать, может ли дрифтер уйти от ответственности. А если это просто водитель, которого случайно занесло?
Водитель Nissan спускался по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска и ушел в занос. Остановить летящую машину ценой собственного крыла (как минимум) смогла только стоящая в пробке во встречном направлении Toyota RAV4. Кадры, предшествующие столкновению, попали в объектив уличной камеры видеонаблюдения.
От ответственности в таком случае водитель уйти может, но крайне, крайне редко.
— По конкретному нарушению ответ короткий: никак, — объясняет Мария Соловьева. — В рассматриваемом ДТП водитель не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос транспортного средства, в результате чего допустил столкновение со вторым автомобилем. Если рассматривать это ДТП с точки зрения «дрифтинга», то, вероятно, изначально управляемый занос в связи в том числе с погодными условиями стал неуправляемым и привел к ДТП.
Правда, если водитель Nissan стал жертвой обстоятельств и оказался в неуправляемом заносе, минуя стадию демонстрации оригинального водительского мастерства, это его не спасет. Пункт 10.1 ПДД требует учитывать состояние дороги и погодные условия, выбирая скорость. Неуправляемый занос — явное следствие того, что автолюбитель чего-то не учел.
— Прямого запрета дрифта в законе нет. Но термином «дрифтинг» обозначается техника управляемого, то есть намеренного заноса автомобиля, который в условиях обычного дорожного движения грозит опасностью другим участникам, — объясняет Мария Соловьева. — Не так давно было законодательно закреплено и конкретизировано понятие «опасное вождение», за которое предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере
Практика применения этой нормы, по словам Марии Соловьевой, сегодня не так обширна и фактически такой штраф накладывается в случае ДТП.
Единственный случай выйти из заноса с физическими последствиями, но без юридических — невозможность предсказать то, что окажешься на скользкой дороге. Например, из-за разлитого масла, которое не видно в темноте. И то, при этом нужно ехать по правилам, а не специально дрифтовать.
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