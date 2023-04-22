Уличный дрифтер эффектно влетел в стоящую в пробке машину — избежит ли он наказания

От ответственности в таком случае водитель уйти может, но крайне, крайне редко.



— По конкретному нарушению ответ короткий: никак, — объясняет Мария Соловьева. — В рассматриваемом ДТП водитель не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос транспортного средства, в результате чего допустил столкновение со вторым автомобилем. Если рассматривать это ДТП с точки зрения «дрифтинга», то, вероятно, изначально управляемый занос в связи в том числе с погодными условиями стал неуправляемым и привел к ДТП.