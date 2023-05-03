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Двух иностранцев осудили по делу о терроризме в Новосибирске

Их приговорили к 13 и 14 годам

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В задержании участвовала ФСБ

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Двух иностранных граждан осудили за пропаганду и финансирование терроризма. В их задержании участвовала ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области, Жобирхон Исмоил угли Адхамов, участник запрещенной террористической организации, вербовал новосибирцев. Кроме того, Адхамов финансировал террористическую деятельность.

— Еще один иностранный гражданин, Шохирхон Хамидуллохон угли Хожихонов, являясь участником запрещенной международной террористической организации, организовал пропагандистский интернет-ресурс в целях вербовки жителей Новосибирской области для участия в ее деятельности, — сообщили в ФСБ.

Обоих мужчин признали виновными, Адхамову дали 13 лет, а Хожихонову — 14 лет. Первые 4 года осужденные будут в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима.

Мужчин отправили в тюрьму

Мужчин отправили в тюрьму

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В начале апреля суд в Новосибирске отправил в колонию отделочника из Советского района. Мужчина перевел террористам 200 тысяч рублей.

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