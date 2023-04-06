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Отделочника из Советского района отправили в колонию за содействие терроризму

Абдумурод Шохаев перевел 200 тысяч рублей террористической организации

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Мужчина признал вину

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Восточный окружной военный суд признал виновным в содействии терроризму иностранного гражданина Абдумурода Шохаева. Мужчину приговорили в 9 годам колонии строгого режима. Мужчину задержали в Новосибирске.

В расследовании принимало участие ФСБ.

— Неоднократно осуществлял переводы денежных средств за границу участникам международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма переведенных им средств в 2021–2022 годах — 200 тысяч рублей. Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Шохаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Абдумурод работал отделочником в Советском районе.

* Террористическая организация, запрещенная в России. По информации Интерфакс, ее деятельность запретил Верховный суд РФ в 2020 году.

В ноябре 2021 года суд отправил в колонию жителя Новосибирска за финансирование терроризма — он перевел около 23 тысяч рублей.

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