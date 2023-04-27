В автомобиле был синтетический наркотик: появились подробности ночной погони в Бердске

— Одновременно вместе с этим выяснилось, чего боялся хозяин машины, — в ходе ее досмотра в присутствии понятых сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне и на земле более 20 свертков с неизвестным веществом, а в багажнике — лопату, грязные перчатки, изоленту, зип-пакеты, электронные весы и фотоаппарат. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла подозрительные пакетики и направила на экспертизу, — добавили в МВД Медиа.



Исследования показали, что в семи свертках — синтетический наркотик метилэфедрон общей массой 6,45 грамма. Содержимое остальных пакетов — на анализе.