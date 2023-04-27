В автомобиле был синтетический наркотик: появились подробности ночной погони в Бердске

Сотрудники полиции нашли в перевернувшемся после погони в Бердске автомобиле синтетический наркотик. Как рассказали в МВД Медиа, на улице Морской ночью экипаж ДПС дал сигнал об остановке проезжающей машине. Водитель сначала притормозил, а затем резко продолжил движение и попытался скрыться.
— Полицейские начали преследование иномарки, в ходе которого управлявший ей мужчина совершал опасные маневры и, пытаясь оторваться от погони, проехал на запрещающий сигнал светофора. Неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке лихач игнорировал, — рассказали в МВД Медиа.
На улице Комсомольской водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и въехал в ограждение. В результате удара автомобиль перевернулся, а
— Во время беседы полицейские заметили у гражданина признаки опьянения, однако проведенное на месте освидетельствование на наличие алкоголя в его крови показало отрицательный результат. Предполагая, что мужчина находится под воздействием наркотических средств, сотрудники полиции отвезли его в медицинское учреждение для сдачи анализов, после чего вместе с ним вернулись к месту аварии, — сообщили в МВД Медиа.
При осмотре автомобиля водитель начал жаловаться на плохое самочувствие. Сотрудники полиции вызвали бригаду медиков, а затем сопроводили мужчину в больницу. Там житель Бердска попытался сбежать.
— Одновременно вместе с этим выяснилось, чего боялся хозяин машины, — в ходе ее досмотра в присутствии понятых сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне и на земле более 20 свертков с неизвестным веществом, а в багажнике — лопату, грязные перчатки, изоленту, зип-пакеты, электронные весы и фотоаппарат. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла подозрительные пакетики и направила на экспертизу, — добавили в МВД Медиа.
Исследования показали, что в семи свертках — синтетический наркотик метилэфедрон общей массой 6,45 грамма. Содержимое остальных пакетов — на анализе.
Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ, а следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
В начале апреля пьяный водитель КАМАЗа пытался скрыться от погони ГИБДД в центре Новосибирска. Из-за автомобиля перекрыли Димитровский мост.