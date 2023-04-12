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Пьяный и без прав: что известно о водителе, за которым устроили погоню на Димитровском мосту

Преследование мужчины началось на Димитровском мосту

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Во время погони КАМАЗ повредил 5 автомобилей

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В Новосибирске 12 апреля несколько экипажей ДПС бросились в погоню за КАМАЗом, водитель которого не остановился по требованию инспекторов. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, преследование началось на Димитровском мосту, затем грузовик миновал площадь Энергетиков и в результате был остановлен в промзоне на улице Станционной.

— Нарушителем оказался 28-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщили в ведомстве.

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Видео: ВМД по НСО

Как отметили в МВД, во время погони КАМАЗ повредил 5 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал. На водителя составили административные протоколы за отказ пройти медицинское освидетельствование, за нарушение ПДД и выезд на встречную полосу. Мужчина доставлен в полицию, автомобиль находится на спецстоянке.

На прошлой неделе погоня за «Хондой» через весь Новосибирск попала в объектив нескольких камер наблюдения. Молодого гонщика удалось остановить лишь при помощи фуры, которая перегородила нарушителю дорогу.

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