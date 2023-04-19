На шахте «Распадская» в Кузбассе начался пожар: эвакуируются больше 150 работников

На одной из крупнейших шахт Кузбасса «Распадская» произошел пожар. Сейчас эвакуируют 183 работника, сообщил источник NGS42.RU.
Наш собеседник уточнил, что пока неизвестно, что стало источником возгорания. Однако эпицентр находится на глубине более 550 метров.
Информацию о возгорании NGS42.RU подтвердили в пресс-службе МЧС Кузбасса.
— Поступило сообщение о пожаре на шахте, на место направлены 6 отделений ВГСЧ, люди из шахты выводятся. Другая информация уточняется, — сообщили NGS42.RU в региональном МЧС.
По предварительным данным, на поверхность выходят более 180 человек, которые были на смене.
В пресс-службе «Распадской» нам сообщили, что официальной информации на данный момент нет, и обещали перезвонить, как только она появится.
Напомним, это уже не первое крупное ЧП на шахте «Распадская».